NOVARA – “Un buco di c… in provincia di Novara”. Così Antonio Scurati descrive la città di Trecate, oltre ventimila abitanti e seconda per popolazione nella provincia piemontese. Lo fa a pagina 492 del suo ultimo libro “M, il figlio del secolo”, che giovedì scorso si è aggiudicato il Premio Strega 2019. Definizione sulla quale è caduto l’occhio dell’ex sindaco Pd di Trecate, Enrico Ruggerone, che per primo l’ha segnalata sulla sua pagina Facebook: “Il libro è bellissimo ma Scurati quella frase poteva evitare di scriverla”.

Più agguerrito il sindaco in carica, Federico Binatti, di Fratelli d’Italia, secondo il quale l’espressione scelta da Scurati “è anche offensiva nei confronti della città e dei suoi abitanti, e oltretutto non corrisponde a verità: Trecate è una città in crescita, e proprio qui sta sorgendo un nuovo grande centro logistico al servizio di marchi dell’Alta moda come Gucci. Altro che buco di c…”.

Nel libro lo scrittore parla della cittadina piemontese a proposito di un episodio di violenza squadrista del 1922. Mentre a Roma Mussolini saliva le scale del Quirinale per ricevere dal re l’incarico di formare il governo, a Trecate le squadracce di De Vecchi demolivano la Camera del Lavoro con la dinamite. (Fonte: Agi)