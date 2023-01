Scrivere post sui social che siano più belli da leggere: ecco come fare

Non tutti sanno che è possibile inserire la formattazione nei post di facebook. Nelle pagine personali la funzione non esiste e tutte i post che scriviamo hanno un unico formato. Anche l’aggiunta di uno spazio fra i paragrafi per migliorare la leggibilità deve essere fatta con il classico invio. Come fare quindi?

Inserire una formattazione nei post social è facile e gratuito

A venirci in aiuto c’è la possibilità di usare i caratteri speciali della tastiera. Sono anche disponibili applicazioni online che aiutano a formattare i post:

Il primo strumento è Social Media Formatter, un’applicazione gratuita (raggiungibile da qui) che ci permette di formattare i testi per Instagram, Facebook e altri social.