ROMA – Si terranno il 26 e 27 marzo “Gli Stati Generali della Previdenza. Professionisti a sostegno del Paese”. Una due giorni che vedrà impegnate e protagoniste l’Inpgi e tutte le Casse aderenti ad AdEPP. Nella prima giornata verranno, inoltre, presentate due ricerche che analizzeranno alcuni tempi importanti e impattanti su tutte le categorie.

La percezione dei professionisti italiani da parte della popolazione italiana, il contesto sociale, economico, culturale nel quale operano i professionisti italiani nonché il ruolo sociale, politico, economico dei professionisti italiani saranno analizzati dal Censis.

I cambiamenti in atto e il futuro delle professioni, la capacità dei professionisti di cavalcare e non subire i cambiamenti, specie quelli tecnologici, governare la transizione da un modello di welfare state ad un modello di welfare society, nello specifico ruolo delle Casse di previdenza, saranno, invece, alcuni dei punti “nevralgici” dello studio targato Luiss Business School e X.ITE. La due giorni sarà l’occasione per un confronto costruttivo con i rappresentanti istituzionali, con esponenti politici nazionali ed europei, con il mondo accademico e della ricerca, con gli investitori istituzionali e gli stakeholder tutti, giornalisti e operatori dei media, chiamati sul palco dell’Auditorium della Conciliazione che si trova in via della Conciliazione 4 a Roma.