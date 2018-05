ROMA – Scarpe gratis per tutti: l’ennesima truffa su WhatsApp mette in palio 5 mila scarpe Adidas, in occasione dell’ottantesimo compleanno del noto marchio. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Ovviamente è tutto falso ma i più inesperti potrebbero cadere nell’inganno, anche solo cliccando sul link fraudolento.

Il phishing, per chi non lo sapesse, è una truffa a tutti gli effetti. Con un dominio molto simile a quello delle grandi marche (in questo caso Adidas), il messaggio veicolato tramite Whatsapp e altre chat induce l’utente a cliccare, rimandandolo a pagine fasulle nelle quali si chiede di inserire i propri dati o di rispondere a questionari esprimendo il proprio consenso a imprecisate condizioni contrattuali. Così gli utenti vengono sistematicamente rapinati dei loro dati personali o peggio si ritrovano abbonati a servizi mai intenzionalmente richiesti.

Il testo dell’ultimo messaggio truffaldino, recita così:

Festeggiamo il nostro 80° compleanno regalando 5000 paia di Scarpe Adidas Gratis.

Ricevi subito un paio di scarpe Adidas in regalo. Guarda!!

http://adidas.com-wallet.org

Provaci anche tu

L’unico modo per difendersi è non cliccare. Visitando il link in questione si apre una pagina con un finto sondaggio e commenti fasulli: cliccando sulle risposte del sondaggio si attiva un servizio in abbonamento, che può scalare fino a 5€ ogni volta dal vostro credito.