Amazon Alexa: l’utilizzo dei dispositivi da parte dei bambini “può influire negativamente sul loro sviluppo cognitivo e sociale, rallentarne lo sviluppo e, a lungo termine, agire negativamente sull’empatia, la compassione e il pensiero critico dei bambini stessi”.

È quanto sostiene un gruppo di ricercatori sulla rivista Archives of Disease in Childhood.

Milioni di dispositivi in tutto il mondo sono dotati di assistenti intelligenti basati sull’Intelligenza Artificiale (IA), come Alexa e Siri.

L’IA che guida dispositivi come quelli di Google Home e gli altoparlanti Echo di Amazon, combinata con voci umane, secondo questi ricercatori portano a “risposte inappropriate”, “impedimenti allo sviluppo sociale”, “ostacoli alle opportunità di apprendimento” ed inducono i bambini a copiare i dispositivi, emulando il modo robotico in cui parlano. E tutto ciò è negativo per il loro sviluppo.

Spesso i bambini vengono lasciati soli a giocare con questi dispositivi, con i quali possono chattare o leggere e ricevere risposte simili a quelle umane.

Secondo Anmol Arora, dell’Università di Cambridge e co-autore dello studio, uno dei problemi è che i bambini collegano gli attributi umani a dispositivi che sono “essenzialmente un elenco di parole e suoni addestrati messi insieme per formare una frase”.

Secondo i ricercatori, inoltre, le macchine non si aspettano automaticamente che i bambini dicano “per favore” o “grazie” e “la mancanza di capacità di impegnarsi in una comunicazione non verbale rende l’uso dei dispositivi un metodo inadeguato per imparare l’interazione sociale”.

Tuttavia, hanno sottolineato che la funzione “parola magica” di Alexa, che utilizza un rinforzo positivo per le buone maniere, è un “passo importante nella giusta direzione”.

Di diverso parere è Amazon, un cui portavoce ha dichiarato: “Alexa è progettata per fornire informazioni accurate e utili. Molti dei nostri clienti ci hanno detto che Amazon Kids su Alexa, Echo Dot Kids e Kids Skills stanno aiutando i loro figli, compresi quelli affetti da autismo e ADHD”.

“Crediamo che la tecnologia vocale sarà una parte importante del futuro e il nostro obiettivo è fornire un’esperienza educativa per i bambini unita a controlli che diano tranquillità ai genitori”.

La ricerca risale a un decennio fa e non è ancora stata sottoposta a peer review.

Ciò significa che gli scienziati non l’hanno ancora controllata per assicurarsi che aderisca ai corretti standard accademici.