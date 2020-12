alice mail di tim, problema di autenticazione per molti clienti: funziona a fasi alterne

Alice Mail, in questi minuti si riscontra un problema sulla casella di posta elettronica fornita da Tim ai suoi clienti.

Problemi che si riscontrano in tutta Italia oggi, venerdì 18 dicembre, e che rendono critico il normale utilizzo della casella di posta elettronica.

Alice Mail, problema di autenticazione

In attesa di eventuali riscontri ufficiali da parte dell’azienda, il problema che emerge è il cosiddetto errore di autenticazione, problema che emerge subito dopo aver inserito le credenziali.

Allo stato attuale, per alcuni potrebbe essere impossibile non solo inviare nuovi messaggi di posta elettronica, ma anche leggere quelli che sono pervenuti.

Anomalie alla Tim

Il servizio presenta anomalie a momenti alterni anche se all’apparenza, entrando nel sito, sembra che tutto funzioni regolarmente.

Accedendo al sito DownDetector (sito che monitora i malfunzionamenti su Internet) appare la scritta “problemi potenziali con Tim”.

Leggendo il grafico che segue, a quanto pare i problemi sembrano essere iniziati già dalla giornata del 17 intorno a ora di pranzo.

I problemi sono al 51 per cento legati a Internet, al 22 per cento alla telefonia mobile, al 25 per cento a quella fissa.

Anche il 14, 15 e 16 dicembre vengono segnalati problemi.

Problemi poi risolti.

Nei giorni scorsi sono stati segnalati problemi a Google, Spotify e Telegram a causa dell‘attacco hacker avvenuto negli Stati Uniti e che avrebbe violato anche i siti di alcuni ministeri.

In questo caso però, si parla di disservizi di un servizio italiano (fonte: DownDetector, OptiMagazine).