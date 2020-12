Alice mail di Tim, sabato 19 dicembre: continuano i problemi di autenticazione per molti clienti

Autenticazione Alice Mail, anche oggi, sabato 19 dicembre, si ripeto i problemi con la mail fornita dal servizio Tim.

I tanti utenti che si affidano al servizio di posta elettronica si trovano di fronte agli stessi disservizi partiti nella giornata di ieri.

A a distanza di 24 ore, sono in molti a non riuscire ad entrare ancora nella propria casella di messaggi.

Si parte degli stessi problemi riscontrati nella giornata di venerdì 18. Al tentativo di accesso alla posta elettronica, in molti visualizzano sullo schermo l’errore di autenticazione Alice Mail.

In pratica, dopo aver inserito user name e password correttamente, il sistema genera e continua a riproporre l’anomalia, senza avere la possibilità di visionare il contenuto della propria casella.

Come naturale conseguenza non è possibile visionare i messaggi in arrivo e neppure inviarne di nuovi, almeno nella maggior parte dei casi.

Solo alcuni utenti, ma dopo tentativi reiterati nelle scorse ore, sono riusciti ad effettuare un accesso ma al tentativo di inoltro di una comunicazione hanno comunque visionato l’errore di autenticazione di scena.

Nei giorni scorsi sono stati segnalati problemi a Google, Spotify e Telegram a causa dell‘attacco hacker avvenuto negli Stati Uniti e che avrebbe violato anche i siti di alcuni ministeri.

In questo caso però, si parla di disservizi di un servizio italiano (fonte: OptiMagazine).