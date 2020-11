Alien, il virus che prende il controllo del nostro smartphone

Attenzione al nuovo virus Alien che sta rubando milioni di password ai cellulari di tutto il mondo.

Alien è il nuovo virus che attacca è prende il possesso del tuo smartphone. L’importante, come vi spiegheremo, è di non scaricare app da siti illegali e fonti non ufficiali.

Ad identificarlo gli esperti di ThreatFabric che hanno stilato subito un rapporto per mettere tutti in guardia.

E’ un malware, un tipo di virus che tenta di penetrare tramite hacking nei sistemi, nato dal virus bancario Cerberus. Finora i dispositivi infetti da questo virus sono in Spagna, Germania, Francia, Turchia e Stati Uniti.

Il virus Alien si insidia nei nostri smartphone mediante dei download da siti non ufficiali, che entrando nel vostro dispositivo vi fanno depositare anche il malware.

E così i nostri dati e le nostre cartelle e app non sono più sicure. Se vengono penetrate, i malintenzionati possono in questo modo rubare tutti i nostri dati sensibili.

Come difendersi

L’unico modo per permettere ad Alien di non prendere possesso dei nostri dati è quello di non installare assolutamente app in arrivo da sorgenti a noi sconosciute.

Non dobbiamo dare l’ok e concedere gli accessi a contatti e richieste di cui non conosciamo l’origine. solo in questo modo, potremo preservare l’integrità della nostra privacy. (fonte CELLULARI.IT)