ROMA – I siti più famosi in Italia per la visione in streaming di film e serie tv sono offline: Eurostreaming, Altadefinizione e Guardaserie, tre siti di streaming (va specificato che si tratta di streaming illegale), sono irraggiungibili dal 10 settembre.

La notizia ha scatenato il panico online: sui social sono giunti i messaggi spesso disperati di utenti spaesati, che cercavano le proprie serie preferite e non trovavano niente. E per niente si intende né le immagini, né notizie dei proprietari dei domini che spiegassero questo improvviso down.

E’ probabile che si sia trattato di un’operazione di oscuramento da parte della Guardia di Finanza per la lotta alla pirateria on line. Cineblog, per esempio, era stato oscurato in contemporanea agli altri siti già citati ma ha cambiato il nome del dominio ritornando online dopo poche ore. E ha avvisato i suoi utenti con appositi post.

Non è certo la prima volta che questi siti diventano improvvisamente “non raggiungibili” dall’Italia ma solitamente sono tornati rapidamente online.