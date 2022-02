Amazon Care, cos’è e come funziona il sistema di assistenza sanitaria digitale (per ora negli Usa)

Dopo due anni di pandemia, in cui in tutti i paesi del mondo il sistema sanitario ha mostrato le sue debolezze, pare lecito interrogarsi su quale possa essere il futuro della medicina e dell’assistenza sanitaria. Ed ecco Amazon, che con Amazon Care, sembra voglia suggerirci una nuova strada fatta di tecnologia e digitalizzazione.

Amazon Care è l’ultima novità introdotta dal colosso e- commerce disponibile per il momento esclusivamente negli Stati Uniti che si propone di digitalizzare l’assistenza sanitaria. La nuova applicazione della multinazionale rende infatti accessibile il consulto medico a distanza. Ma non solo.

Tramite l’applicazione Amazon Care è infatti possibile anche fare diagnosi da remoto, utilizzando fotografie e riprese video. Andiamo ora, insieme agli esperti di Mister Gadget, a vedere nei dettagli cosa propone questo servizio.

Cos’è Amazon Care

Amazon Care vuole essere un hub logistico connesso a multiple strutture mediche esterne chiamate “Care Medical”, che si occupano di fornire prestazioni mediche e cliniche.

L’assistenza sanitaria

Il punto centrale di questo progetto riguardante l’assistenza sanitaria di Amazon è l’app Amazon Care. L’app infatti viene utilizzata come strumento per l’invio di richieste per visite a distanza, o di visite a domicilio. Il servizio prevede quindi anche la possibilità di essere visitati effettivamente in presenza se necessario, oltre che di effettuare test e prelievi.

In tempi di pandemia può essere effettuata anche la prenotazione per lo svolgimento a domicilio del test per il covid-19. Tali richieste vengono poi gestite direttamente dai team di lavoro delle strutture “care medical”.

Piano di prevenzione

Non solo visite a distanza e a domicilio. Amazon Care diventa anche una piattaforma di prevenzione. Sicuramente questo approccio consente alla piattaforma di assistenza sanitaria di avere sostanzialmente un vantaggio competitivo su figure come i medici di base che spesso non offrono un servizio cosi completo a 360 gradi. Sarà dunque possibile redigere un piano di prevenzione, e prenotare un ciclo di visite e controlli preventivi.

La prevenzione è un aspetto fondamentale del mondo sanitario. Attuando misure di prevenzione, l’utente viene educato a mantenere un certo comportamento e a riconoscere i segnali del proprio corpo. In questo modo si potranno ridurre al minimo le situazioni cliniche urgenti e al limite che spesso producono l’intasamenti e la poca efficienza dell’intero sistema (come accaduto con la pandemia da covid-19).

Inoltre, abbonandosi al servizio, gli utenti potranno coordinare in maniera comoda ed efficace le loro cure per malattie croniche o quelle a lunga decorrenza, sfruttando la comodità dell’online, ed evitando infiniti spostamenti e tempi d’attesa.

La collaborazione con le assicurazioni

L’assistenza sanitaria digitale di Amazon Care gode della collaborazione dei gruppi assicurativi statunitensi. In questo modo le prestazioni sanitarie verranno garantite sulla base del piano sanitario sottoscritto, e quindi sulla base della copertura proposta dal proprio datore di lavoro.

Cosa ci dobbiamo aspettare in futuro

E’ interessante ora capire cosa ci riserverà il futuro. Probabilmente il servizio Amazon Care, una volta perfezionato, verrà integrato con il sistema di distribuzione di farmaci a domicilio di Amazon, in modo tale da ottenere un ottimizzazione dei processi. Un servizio di assistenza sanitaria digitale all’avanguardia come Amazon Care arriverà mai in territorio italiano? In questo momento risulta difficile prevederlo. Ciò che è certo è che il servizio potrebbe rappresentare un “problema” per alcune categorie come i medici di base. Staremo a vedere.