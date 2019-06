ROMA – Amazon è pronta a lanciare offerte per coccolare i suoi clienti Prime. Il 15 e 16 luglio iniziano così gli Amazon Prime Day: 48 ore di offerte su oltre un milione di prodotti a costi decisamente vantaggiosi.

La data da fissare in calendario è quella di lunedì 15 luglio: a partire dalla mezzanotte (tra 14 e 15) si aprirà al finestra nella quale andare alla ricerca di sconti e opportunità. Per la prima volta la possibilità di fare acquisti particolarmente vantaggiosi si protrarrà per 48 ore terminando alla mezzanotte del 16 luglio (tra 16 e 17).

Gli iscritti al servizio di Amazon potranno beneficiare di oltre un milione di offerte a livello globale durante questa nuova edizione, con sconti ancora maggiori, offerte a tempo limitato, possibilità di intrattenimento inedite e lanci esclusivi.

L’appuntamento sarà aperto ai clienti provenienti da Italia, Stati Uniti, Regno Unito, Spagna, Singapore, Paesi Bassi, Messico, Lussemburgo, Giappone, India, Germania, Francia, Cina, Canada, Belgio, Austria, Australia e – novità di quest’anno – Emirati Arabi Uniti.

A raccontare le particolarità dell’evento ci ha pensato Mariangela Marseglia, Country Manager Amazon Italia e Spagna: “Vogliamo rendere Prime Day il momento migliore in assoluto per essere clienti Prime, per questo proporremo sconti eccezionali ed eventi di intrattenimento di rilevanza mondiale con il coinvolgimento di artisti internazionali. Il nostro desiderio è festeggiare i nostri clienti per per la fiducia ed il gradimento dei tanti servizi che l’azienda offre loro all’interno del programma Prime”.

Tra i prodotti scontati ci saranno TV, dispositivi per la casa intelligente, cucina, alimentari, giocattoli, moda, arredamento, e potranno anche fare scorta di prodotti essenziali per la vita quotidiana. Tra le novità di quest’anno ci saranno anche le offerte WOW, ovvero la proposta di grandi vantaggi sui marchi considerati “di punta”. Data la natura di queste offerte, molte avranno quantità limitate e potrebbero esaurirsi rapidamente, “quindi suggeriamo agli iscritti a Prime di tornare frequentemente per visualizzare le nuove offerte che saranno disponibili nel corso delle 48 ore”.

Gli iscritti a Prime potranno sostenere inoltre le piccole e medie imprese durante questo Prime Day facendo acquisti sulla vetrina Amazon Made in Italy, Amazon Handmade, Amazon Launchpad e altre sezioni. (Fonte AGI)