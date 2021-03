Android 11 in arrivo per il Samsung Galaxy A40 e A80: la novità principali dell’aggiornamento software

Samsung ha appena rilasciato Android 11 (One UI 3.0 e 3.1) per Galaxy A40 e Galaxy A80. L’update è al momento disponibile solo per i dispositivi venduti da Vodafone Germania, ma nelle prossime ore sarà scaricabile in tutta Europa.

Android 11, novità aggiornamenti Samsung Galaxy A40 e A80

La novità principale dell’aggiornamento Android per il Samsung Galaxy A40, con numero build A405FNXXU3CUC2, è la One UI 3.0 che, oltre a diverse novità dal punto di vista grafico, porta anche diversi miglioramenti per la fotocamera e autofocus, nuove opzioni per la schermata di blocco, Bixby Routine e tanto altro.

Alcune delle funzionalità più recenti includono la UI (user interface) rinnovata, la condivisione privata, la rimozione dei dati di posizione GPS sulle immagini, i nuovi widget della schermata di blocco, app stock migliorate e molto altro ancora.

Oltre a diverse novità grafiche, l’aggiornamento apporta miglioramenti a fotocamera e autofocus, come scattare fotografie ritratto anche con scarsa luminosità e tre nuovi filtri: backdrop, high.key mono e low-key mono, con cui sarà possibile cambiare il colore dello sfondo della foto.

Anche il Galaxy A80 riceverà l’aggiornamento ad Android 11 (One UI 3.1) con il firmware A805FXXU5DUC7 e la patch di sicurezza di marzo 2021.

Come aggiornare Samsung Galaxy A40 e Samsung Galaxy A80

Per aggiornare il Samsung Galaxy A40 e Samsung Galaxy A80 si consiglia di andare nel menù delle impostazioni, cliccare su “Aggiornamento software” e cliccare su “Scarica e installa”.