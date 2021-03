Android crash app Google e Gmail come risolvere: app Google si chiudono da sole e non si aprono su Android, la soluzione

Su Android alcune app di Google (come Gmail) vanno in crash. Questo vuol dire che alcune app di Google si chiudono da sole. Alcuni utenti Android si lamentano che ci sono app che non si aprono. Ed è un problema grosso, visto che Android è il sistema operativo che gira su tantissimi smartphone. Come Samsung e Huawei. Quindi è uno dei sistemi operativi più usati al mondo.

Motivo per cui tantissime persone hanno lamentato questi problemi sui social network. E Google si è immediatamente messa all’opera per risolvere il problema.

Android, crash app Google e Gmail: app si chiudono da sole e non si aprono

Da questa mattina, martedì 23 marzo, tantissimi messaggi sono arrivati sui social network a proposito dei crash di Google su Android. Si tratta di utenti che non riescono ad aprire app molto popolari come Gmail, Google Pay o Google Maps.

Un utente Android ha twittato: “Sembra che al momento ci sia un problema con l’app @gmail su Android – a me al momento #Gmail si blocca costantemente”. Un altro ha postato: “@gmail Ehi, la tua app Gmail si blocca”.

App Google si chiudono da sole su Android: il motivo del problema

Pare che la causa degli arresti anomali delle app sia dovuta a un problema con il sistema Android WebView, utilizzato per visualizzare i contenuti web. Google ha dichiarato di essere a conoscenza del problema e ha assicurao che sta lavorando per trovare una soluzione nel minor tempo possibile.

L’azienda ha detto: “Siamo a conoscenza di un problema con WebView che causa l’arresto anomalo di alcune app su Android per alcuni utenti. Stiamo attualmente lavorando ed è in corso una correzione”. Google ha ammesso anche problemi con Gmail su Android nella pagina di stato di Google Workspace.

Crash Android, app Google si chiudono da sole: come risolvere

Alcuni siti specializzati in questioni web hanno già offerto una soluzione. Anzi, per la verità sarebbe stata Google stessa a fornire le coordinate giuste. Ci sarebbe nuovo aggiornamento per Android WebView e per Chrome. Tutti aggiornamenti disponibili sul Play Store di Google.