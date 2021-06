Android, malware che svuota il conto presente in 8 app: ecco quali sono, Google Play store le ha già rimosse (foto Ansa)

Su Android sono state trovate otto app che al loro interno contengono un malware. Le app in questione sono già state eliminate da Google sul Play Store: potrebbero però essere ancora presenti all’interno del vostro cellulare.

Si tratta delle seguenti app: Go Messages, Element Scanner, Super SMS, Auxiliary Message, FreeCamScanner, Super Message, Travel Wallpapers, Fast Magic SMS.

Android, allarme sicurezza: otto app (rimosse dal Play Store) contengono un malware

Essendo state prontamente rimosse dal Play Store, il problema si presenta nel caso in cui qualcuno di noi le abbia ancora presenti sul proprio cellulare. ma che molti di noi potrebbero ancora avere sul proprio cellulare. Per questa ragione tutti i possessori di un dispositivo Android devono andare a scorrere la lista delle proprie app per vedere se vi è la presenza di una di queste otto app che deve essere prontamente disinstallata.

Joker è il malware presente nelle app

A segnalarle a Google è stata la security dell’antivirus Quick Heal.

Il malware in questione si chiama Joker ed affligge Android già da qualche anno. E’ un trojan spyware molto pericoloso. Non compromette il funzionamento del cellulare né dell’applicazione a cui è associato. Aggisce però sottoscrivendo a nostra insaputa costosi servizi premium del tutto indesiderati che sono in grado di prosciugarvi il conto telefonico o bancario.

Joker agisce ottenendo diversi permessi dagli utenti che gli consentono di accedere agli sms, alla rubrica, alle OTP (one time password, le password temporanee usate per la sicurezza) e alle informazioni del dispositivo. Tutto ciò per poter comprare servizi a pagamento senza che noi ce ne possiamo accorgere. Di seguito le otto app segnalate da Quick Heal Security a Google: