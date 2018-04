App per Android di Blitzquotidiano: è gratis, scaricatela da Google Play

ROMA – La Applicazione di Blitzquotidiano e LadyBlitz per telefoni Android è disponibile su Google Play. Collegata con la nuova versione del sito, la App, gratuita, è scaricabile immediatamente. Cliccate qui per andare direttamente alla pagina di Google Play.

La App di Blitz funziona solo su dispositivi con sistema operativo Android.

Facile e “maneggevole”, la App è navigabile con estrema semplicità.

Poche e semplificate le categorie: Home Page, Ultime Notizie, Politica, Cronaca, Oroscopo, Sport, Video.

Si apre con la Home Page. Alle categorie si può accedere sia puntando sulla barra di navigazione, sia facendo scorrere il dito sulla pagina, da destra a sinistra e da sinistra a destra.

Android è il sistema operativo più diffuso per gli smartphone. Si hanno vari riscontri. Il resoconto che Word Press fornisce sulla provenienza del traffico relativamente a Instant Article di Facebook punta a un rapporto di 1 a 9 in favore di Android. Rapporto analogo si evince da Google Analytics, il migliore sistema di rilevamento del traffico disponibile che, proprio per questo, gli editori italiani snobbano, preferendo la costosissima Audiweb (laddove Analytics è per una serie di dati gratis). Fra iPhone e iPad non arrivano al 10 per cento degli accessi a Blitzquotidiano.

Stando ai dati di Google Analytics, la principale via di accesso a Blitz è appannaggio delle varie versioni di Samsung e Huawei, che fra loro detengono il 60 per cento circa del traffico. A parte la fetta di torta appannaggio di Apple, un apporto significativo è dato dal Kobo Touch Touch eReader, con circa un terzo del traffico.

Blitzquotidiano è anche reperibile su una App per sistema operativo IOS, scaricabile da iTunes a questo link:

La App è provvisoriamente non agibile, in quanto ferma per manutenzione. Fu realizzata nel 2012 da 7Agency, l’agenzia di Marco Corsaro che contribuì alla realizzazione di Blitz nell’ormai lontano 2009.

