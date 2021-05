App di incontri, il messaggio agli utenti: “Se ti vaccini avrai più rapporti amorosi”

Le app di incontri come Tinder, Match e OKCupid hanno lanciato un messaggio ai loro utenti: se ti vaccini, avrai più rapporti amorosi. Ad esempio su Tinder, l’app più nota e utilizzata, è cresciuto del 258% negli ultimi 2-3 mesi il numero di persone che hanno aggiunto “vaccinazione fatta” al loro profilo (nel Regno Unito). Mentre secondo una ricerca di OKCupid, le persone che sono vaccinate hanno il 14 percento in più di match.

Su Tinder e altre app di incontri i vaccini fanno crescere le possibilità di match

Nella maggior parte delle app del dating online, è possibile indicare la vaccinazione effettuata attraverso l’utilizzo di adesivi o campi personalizzati nella biografia personale, in modo da far sapere agli altri utenti di essere protetti contro il coronavirus. Non è però ancora chiaro è il metodo con il quale le app si assicureranno che gli utenti abbiano effettivamente fatto il vaccino. Il tutto dovrebbe funzionare in maniera simile ai sistemi di verifica delle identità come quello di Tinder.

Il coronavirus, tra le altre cose, sembra un ottimo argomento di conversazione: nei primi due mesi del 2021, secondo quanto riportato anche da Bloomberg, su OkCupid sono aumentati del 188% i riferimenti al contagio e alla malattia. Al contrario, nel mondo reale, la pandemia è anche un ottimo modo per interrompere con facilità la conversazione e tenere l’altra persona a distanza.