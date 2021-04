Apple Air Tag e iPhone 12 lilla: al Keynote di Apple tutte le novità dagli iPad agli smartphone

Air Tag e iPhone 12 di colore lilla sono le due novità più importanti di Apple. L’azienda americana li ha lanciati durante l’ultimo Keynote. Dopo settimane di anticipazioni, supposizioni, previsioni in gran parte sbagliate, si è finalmente svolto l’evento con il lancio di numerosi nuovi prodotti.

L’evento di primavera, di solito, viene dedicato agli iPad, oppure ai computer, in questo caso, in realtà, la proposta è stata molto più ampia. Apple ha lanciato molteplici dispositivi in disparate categorie.

Apple iPhone di colore lilla (o viola)

La prima novità introdotta è stata quella di un nuovo colore per iPhone 12 e iPhone 12 mini, un viola (o lilla) molto primaverile. Pare essere un colore di tendenza per il 2021.

Apple Air Tag: funzionano anche senza Bluetooth

L’amministratore delegato dell’azienda, Tim Cook, ha introdotto anche i nuovi Apple Air Tag. Piccoli sensori che servono per rintracciare i dispositivi come le chiavi, lo zaino, piuttosto che il telefono. Non è la prima volta che vediamo sul mercato un prodotto di questo genere.

Ma la differenza rispetto agli altri dispositivi che svolgono la stessa funzione, i cosiddetti Tracker GPS, sta nel fatto che questi piccoli oggetti funzionano anche quando sono fuori dalla portata del collegamento Bluetooth. E sfruttano 1 miliardo di apparati Apple in circolazione per comunicare la loro posizione. Quando cioè perdiamo le chiavi per fare un esempio, possiamo mettere il tag collegato al portachiavi in modalità Lost.

Da quel momento, se uno dei moltissimi dispositivi Apple nel mondo passasse vicino a quel sensore sarebbe in grado di coglierne la presenza e di comunicarle in modo del tutto anonimo e riservato al suo proprietario. I nuovi tag arriveranno in Italia dal prossimo 23 aprile in prevendita e nei negozi dal 30 aprile ad un prezzo di 35 euro.

Apple TV: le novità

Altro oggetto molto interessante è la nuova Apple TV, che rinnova il processore, migliora la qualità delle immagini. E introduce un nuovo sistema di calibrazione del colore che sfrutta la videocamera di iPhone. Sarà possibile quindi tarare la configurazione del colore della TV sfruttando il proprio iPhone senza bisogno di toccare il menu del televisore stesso.

Nuovo iMac: sette colori, schermo, definizione, tastiera

Il principe della serata è stato però il nuovo iMac , introdotto in ben sette colori e molteplici configurazioni. Con prezzi che in Italia oscillano dai 1499 al 1999 euro per le configurazioni base. Viene migliorato il processore, lo schermo, introdotta una webcam molto più potente con definizione più elevata, una tastiera wireless con sensore delle impronte digitali e una configurazione più sofisticata di microfoni e altoparlanti per ottimizzarne l’utilizzo nelle videochiamate.

Il nuovo iMac avrà uno schermo da 24″, con definizione elevata e potrà sfruttare anche le applicazioni per iPad e iPhone.

iPad Pro: schermo, processore, videocamera, prezzo

Infine, Apple ha presentato i nuovi iPad Pro, dotati di uno schermo di altissima risoluzione, in particolare nella versione da 12,9”. Ma l’elemento fondamentale di questi nuovi tablet è il fatto che contengano un processore nato per essere utilizzato in un computer. Questo potrebbe essere il primo passo per la fusione delle funzionalità di due categorie di prodotti come il computer e il tablet, la cui separazione evidentemente non ha più molto senso.

Il nuovo iPad Pro e dotato di una videocamera frontale da 12 megapixel con ottica grandangolare, che grazie all’intelligenza artificiale è in grado di seguire il soggetto che parla nel corso di una video chiamata. Si aggiunga anche la compatibilità con le reti 5G e un processore per le immagini straordinariamente potente. A seconda delle versioni, il nuovo iPad Pro avrà un costo che parte da 899 euro per la versione da 11″ ed a oltre i 1200 euro per la versione da 12,9”. Un evento ricchissimo, che, in particolare per i nuovi iMac da 24″, ha fatto sicuramente battere il cuore degli appassionati del mondo Apple.