Grazie a un aggiornamento Apple iOS 15, sarà possibile limitare le e-mail o le chiamate notturne di lavoro. Una nuova funzionalità consente di disattivare le notifiche di alcuni nominativi.

Apple iOS 15, la modalità Focus per limitare la ricezione di comunicazioni di lavoro

La modalità Focus, annunciata alla World Wide Developer Conference (WWDC), permette agli utenti di configurare il dispositivo così da limitare, da un certo orario in poi, la ricezione di determinate comunicazioni di lavoro.

Apple non ha comunicato quando iOS 15 sarà disponibile ma è probabile sia previsto per la fine dell’anno. Focus non impedisce tecnicamente al vostro boss di inviare un’email: saranno presenti nella casella ma non ci sarà alcuna notifica.

Se il boss ha un iPhone e usa iMessage, quando tenterà di inviare un messaggio riceverà una notifica che avete attivato Focus, dunque non siete raggiungibili, e chiederà se vuole ugualmente inviarlo.

Impostare focus specifici: orario e luogo tra le scelte

E’ possibile impostare un focus specifico in base al tempo o alla posizione: ad esempio dalle 17:00 alle 8:00 o che inizi nel momento in cui si esce dall’ufficio. Potrebbe essere utile, inoltre, a contrastare l’attuale tendenza “sempre presenti”, che alcuni, a causa del lockdown e del lavoro da remoto, sostengono sia peggiorata.

Il “diritto a disconnettersi”

Alcuni paesi stanno prendendo in considerazione eventuali leggi sul “diritto a disconnettersi”. Leggi potrebbero costringere le aziende a lasciare in pace il personale una volta terminato l’orario di lavoro.

Leggi mirate a garantire un ragionevole equilibrio tra lavoro e vita privata e consentire ai dipendenti di “staccare” al termine della giornata lavorativa. Alcune ricerche hanno rivelato che durante la pandemia la giornata lavorativa media è aumentata anche di due ore. Ciò è dovuto al fatto che il personale è più facilmente in grado di continuare a lavorare anche la sera, non rischia di perdere un autobus o un treno per rientrare a casa.