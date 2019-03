PECHINO – Le vendite dell’iPhone sembra stiano rallentando, in particolare in Cina dove secondo alcuni report, i consumatori non avrebbero più la stessa attenzione per il dispositivo di Apple. Anche se il dato è migliore rispetto al -50% di gennaio, è tuttavia distante dalla ripresa auspicata dal colosso tecnologico di Cupertino e per la quale sono state messe in atto manovre promozionali e sconti.

Secondo la società di ricerca Longbow, e riportato da Bloomberg, le iniziative non starebbero producendo un effetto concreto. Lo si percepirebbe anche dal mercato dei partner di Apple: su 42 fornitori 37 hanno dichiarato un fatturato peggiore rispetto a quello degli scorsi anni nello stesso periodo, una conferma di quel che sta accadendo anche ai principali partner dell’azienda.

Da alcuni dati compilati da Bloomberg, si evince che il 20% del fatturato di Apple derivava dal mercato cinesi ma ora è messo in pericolo dalla concorrenza dei produttori locali sempre più in grado di proporre prodotti a prezzi ottimi con una qualità che va costantemente migliorando.

Fonte: Daily Mail