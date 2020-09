“Attivista Lega picchiata da centri sociali”: la bufala condivisa in Rete. Ma è Mia Khalifa, ex attrice a luci rosse

Attivista della Lega aggredita dai centri sociali, ma è una bufala social: la ragazza nella foto, chiamata Maria Califfi, è l’ex attrice a luci rosse Mia Khalifa.

Una bufala è stata condivisa da diversi sostenitori della Lega indignati per la presunta aggressione di una attivista del partito, Maria Califfi, della sezione di Pontedera.

La ragazza in questione sarebbe stata picchiata, riportando la rottura del setto nasale, da esponenti dei centri sociali mentre distribuiva dei volantini.

L’appello finale recitava: “E questi sarebbero i veri democratici? Vergogna!”.

Quella ritratta in foto però non è l’attivista della Lega di Pontedera Maria Califfi ma l’ex attrice di film per adulti Mia Khalifa.

Si tratta ovviamente di una fake news, per altro pubblicata da una pagina troll che ha utilizzato la foto della Khalifa.

L’annuncio è stato pubblicato sulla pagina Amici Lega e rimosso poco dopo, quando il post ha iniziato a girare al di fuori dei potenziali elettori del partito di Salvini.

La foto risale a giugno quando l’attrice aveva raccontato di essersi sottoposta a un intervento di rinoplastica.

Come racconta Mag24, Mia Khalifa aveva raccontato per filo e per segno il suo intervento, definendolo un momento che le ha cambiato la vita.

“Non potrei essere più felice all’idea di poter mostrare il mio profilo agli invitati al mio matrimonio”, aveva scritto ripercorrendo le varie fasi dell’operazione. (fonte Today)