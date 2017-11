MILANO – Arriva in Italia Billboard, storica rivista statunitense dedicata alla musica, nota in tutto il mondo per le sue classifiche, considerate tra le più accurate.

L’appuntamento con l’edizione italiana della rivista cult per gli appassionati di musica è previsto per venerdì 24 novembre, durante la Milano Music Week, presso il 55 Milano di via Piero della Francesca. Una festa a cui prenderanno parte artisti nazionali e internazionali che hanno accolto con entusiasmo l’invito a essere parte attiva di questo momento storico, che segna ufficialmente l’ingresso, non solo in Italia ma anche in Europa, della storica rivista made in Usa, che dal 1958 rappresenta la voce più autorevole nella certificazione dei successi discografici del momento con la sua celebre classifica settimanale Hot 100.

Aprono alle 21 i miti del rock Legacy, la superband che proprio il 24 novembre debutterà col nuovo album di inediti intitolato “3 Chord Trick”. Per l’occasione la band si esibirà in versione ridotta (Phil Palmer, Alan Clark e Marco Caviglia) ed eseguirà in acustico alcuni brani estratti dal disco.

Il rapper multiplatino Emis Killa, uno degli esponenti più autentici della scena hip hop italiana, che ha da poco pubblicato il suo nuovo singolo “Linda”, si esibirà in un esclusivo dj set, tra i successi più recenti e le hit che lo hanno reso un’indiscussa rap star.

Il Dj Set by Andrea Mariano aka Andro dei Negramaro con una performance di musica elettronica che saprà stupire e saranno ospiti della serata anche gli altri componenti della band: Giuliano Sangiorgi, Emanuele Spedicato, Ermanno Carlà, Danilo Tasco e Andrea De Rocco.

Dalle 23, l’Italian Star-DJ meet-up performance by F.I.P.I. accompagnerà gli ospiti a tutto beat con dj del calibro di Franco Moiraghi, Bruno Bolla, Killer Faber, Gabriele D’Andrea e Fabietto Disco Inn.

“Siamo entusiasti di partecipare come media partner alla Milano Music Week – dice Andrea Minoia, editore di Billboard Italia – e di festeggiare all’interno di questa cornice. Un grande evento di valorizzazione dei talenti che sostengono questa industria e che, grazie all’amministrazione cittadina e allo sforzo delle istituzioni promotrici (Siae, Fimi, Assomusica e Nuovoimaie), contribuiscono alla crescita di un sistema fondamentale per la collettività, fatto di contenuti che noi di Billboard Italia intendiamo mettere d’ora in poi al servizio della musica”.