ROMA – La portata dirompente della Blockchain al centro dell’evento della Casaleggio Associati a Milano dal titolo “Come la Blockchain rivoluzionerà il modo di operare delle imprese”. Imprenditori a confronto per parlare delle innovative prospettive di business, ma non solo: la cosiddetta ‘catena dei blocchi’ è destinata a cambiare la nostra vita quotidiana.

A sottolineare quanto la Blockchain impatterà non solo sui paradigmi aziendali, ma sulle nostre abitudini, Massimo Tortorella, Presidente di Consulcesi Tech, società hi-tech specializzata negli ambiti della Blockchain e della Cybersecurity, partner dell’evento, che domenica scorsa è stato protagonista di uno spiacevole episodio durante la partita Milan – Juventus allo stadio di San Siro. Infatti, pur avendo acquistato il biglietto tramite una delle più famose agenzie online, una volta giunto ai tornelli ha scoperto che era falso: “Altro che VAR – ha dichiarato Massimo Tortorella – con la Blockchain non sarebbe accaduto”.

“Una brutta sorpresa, senza dubbio – ha continuato Tortorella – che ha dimostrato la fragilità di un sistema, come quello del ticketing online, che potrebbe giovare enormemente dell’applicazione della tecnologia Blockchain che garantirebbe la gestione dei processi di emissione, la registrazione dei biglietti venduti e gli strumenti di verifica dell’autenticità e della correttezza”.

“Dalla tracciabilità del farmaco, alla sicurezza della filiera alimentare, fino alla tutela del diritto d’autore – ha spiegato Massimo Tortorella – sono tanti gli ambiti in cui la cosiddetta ‘catena dei blocchi’ potrebbe rappresentare un valore aggiunto per proteggere cittadini e consumatori. Ma anche nei più classici gesti quotidiani, come chiamare un taxi o affittare una stanza, – continua – ovvero tutti servizi che già sono stati rivoluzionati con l’avvento della ‘sharing economy’, la Blockchain rappresenta una nuova avanguardia tecnologica all’insegna della sicurezza, trasparenza e completa affidabilità”.

“Per Consulcesi Tech – ha concluso Massimo Tortorella – tutelare gli investitori è un’assoluta priorità e lo abbiamo dimostrato grazie a “ConsulCoin Cryptocurrency Fund”, il primo fondo d’investimento EU regolato dedicato a cryptocurrency e tecnologia Blockchain”.