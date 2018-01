ROMA – Bobo Vieri ha voluto lanciare un vero e proprio guanto di sfida al Corriere della Sera. Un articolo del quotidiano ha tracciato un ritratto impietoso dell’ex attaccante dell’Inter e della Nazionale.

“Essere Bobo Vieri: zero stress e tanto divertimento, così la vita è sempre estate (anche in pieno inverno)” è il titolo del Corriere che poi ci va giù duro nel pezzo. Nell’attacco si legge: “C’era, c’è e ci sarà. Anche se di preciso non fa nulla, anzi o proprio perché non fa nulla, è sempre tra noi”.

Con un post su Instagram, Bobo Vieri ha voluto rispondere ai giornalisti della redazione sportiva del Corriere della Sera. “Proprio perché non sapete niente e perché non vi informate prima di scrivere, sareste voi a non dover far niente nella vita, perché il vostro mestiere non lo sapete fare”.