BOLOGNA – Butac, il sito Bufale un tanto al chilo, è tornato online dopo il sequestro.

Michelangelo Coltelli, blogger e fondatore di Butac, ha commentato così il dissequestro del sito deciso il 10 aprile dalla Procura di Bologna, che lo aveva oscurato dopo la denuncia per diffamazione da parte dell’oncologo Claudio Pagliara:

“Ero convinto che il ‘sequestro preventivo’ si sarebbe risolto. Non credo che Butac sia un luogo pericoloso, quando necessario abbiamo bannato, quando richiesto abbiamo cancellato. Sapevo che saremmo tornati”.

Il medico si era sentito diffamato da un articolo apparso nel maggio del 2015 dal titolo: ‘L’oncologo olistico e l’autoguarigione’. Coltelli ha ricevuto centinaia di messaggi di solidarietà e sostegno al sito da personaggi illustri e gente comune e ha commentato:

Il blogger bolognese fa anche un riflessione sulle leggi del web:

“In questi anni siamo stati contattati per avere un nostro parere sull’eventualità di nuove leggi che potessero colpire gli avvelenatori di pozzi, ci siamo sempre schierati contro, spiegando che esistevano già leggi che potevano essere usate per contrastare la disinformazione. Quanto è avvenuto a Butac ne è la lampante dimostrazione. Quando sentirete politici e divulgatori chiedere nuove misure di controllo della rete – ha proseguito – ricordatevi che esistono già, chi ve lo sta proponendo è solo qualcuno che vuole avere ancora più armi per limitare la libertà d’espressione”.