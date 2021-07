Calcio, Euro 2020: Royal Mail scende in campo per i Tre Leoni

Calcio, per l’Euro 2020 la Royal Mail, la posta di sua Maestà la Regina Elisabetta, scende in campo per i Tre Leoni, la nazionale dell’Inghilterra, e lo fa attraverso la sua pagina Facebook.

L’immagine di un pallone di carta a mo’ di pacco, affrancato con due francobolli, e la scritta “HOME” lasciano spazio a più di una interpretazione.

Cosa significa il pacco della Royal Mail

Vuol forse dire alla nazionale italiana “Vi rimandiamo a casa con due gol”? Così sostengono alcuni.

Vuol forse dire che il trofeo sta tornando a casa, cioè alla sua patria, l’Inghilterra, dove molti credono che il gioco sia nato?

Questa ultima interpretazione sarebbe la più razionale e confermerebbe che la Royal Mail si sia voluta unire al coro cantato dai tifosi inglesi condividendo una variante su misura dello slogan “Football it’s coming home”, il verso centrale del ritornello di Three Lions, canzone scritta dalla coppia comica Frank Sinner e David Baddiel in occasione degli europei del 1996.

Europei che vennero giocati proprio in Inghilterra allo stadio di Wembley e vinti dalla Germania.

Il post è accompagnato dalle dita incrociate, un gesto scaramantico come per dire: “perché rischiare”?

Le origini del calcio

Secondo lo storico Ged O’Brien infatti, il gioco sarebbe nato in Scozia nel 1860 e da lì sarebbe stato poi esportato in Inghilterra.

Altri ritengono che il gioco del calcio così come noi lo conosciamo sarebbe “ufficialmente” nato in Inghilterra il 26 ottobre 1863 con la nascita della Football Association.

Sul fronte italiano

Sul fronte italiano delle spedizioni, a fare da contraltare alla Royal Mail ci sono le Poste Italiane che fanno il tifo per gli azzurri: una grande bandiera tricolore, composta da 1200 volti dei dipendenti brilla sul palazzo delle Poste all’Eur dallo scorso 11 Giugno (data di inizio dei Campionati europei di Calcio).

L’Italia in finale agli europei

L’Italia di Roberto Mancini è in finale agli europei di calcio 2021 e domenica 11 luglio si giocherà la coppa contro l’Inghilterra nello stadio londinese di Wembley.

In caso di vittoria inglese sarebbe la prima volta per i Tre Leoni.

In caso di vittoria dell’Italia, sarebbe la seconda vittoria dopo quella del 1968 contro l’Unione Sovietica conquistata col lancio della monetina (un franco svizzero) negli spogliatoi. La partita era stata giocata fino ai tempi supplementari senza reti da parte di nessuna delle due squadre e nel 1968 il regolamento non prevedeva i calci di rigore.

Vedremo se il tormentone “It’s coming home“, urlato dai tifosi inglesi a ogni partita della nazionale, porterà loro fortuna o se invece il trofeo andrà nelle mani della nazionale italiana.

La canzone Three Lions

Il brano è una canzone nostalgica che si riferisce alla conquista della coppa del mondo nel 1966, grande vittoria della nazionale inglese, ma anche agli scarsi successi della squadra nelle competizioni successive.

Sebbene gli autori Skinner e Baddiel avessero rilanciato il pezzo- aggiornandone il testo- in occasione dei mondiali Francia 1998 e Sud Africa 2010, il brano non fu per la squadra un portafortuna. In entrambe le occasioni infatti non fu un trofeo a tornare a casa, ma la nazionale inglese.

Rimane comunque l’incitamento all’ottimismo verso i fan inglesi affinché non perdano l’ottimismo e abbiano fede nel ritorno dell’antica gloria di quell’ormai lontano 1966.