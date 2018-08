I casinò online verso una nuova generazione di piattaforme

ROMA – Nonostante le difficoltà vissute dal settore del gioco d’azzardo nel corso degli ultimi mesi, la tecnologia in quest’ambito non smette di fare passi in avanti. Il merito appartiene ancora una volta al digitale e agli spunti dei vari player che agitano questo mercato. Si parla di un settore che ha vissuto una vera e propria rivoluzione grafica e tecnica, con una serie di interessanti novità in circolo. Gli italiani appassionati di gambling online, dunque, non potranno che apprezzare le nuove introduzioni rese possibili da un comparto che dimostra di essere sempre più hi-tech. Ecco perché oggi approfondiremo tutte le novità nei casinò digitali.

Al via una nuova generazione di casinò online

Alcune piattaforme di casinò online hanno deciso di lanciare una serie di novità, andando incontro alle aspettative dei giocatori più esigenti. D’altronde la tecnologia continua ad avanzare e a rendere possibili nuove opportunità per tutti. Fra le grandi novità troviamo ad esempio i giochi proprietari, ormai sviluppati da software house interne. Una novità che andrà ad accompagnare nuovi servizi di live casinò sempre più avanzati, in linea con le aspettative degli utenti. In genere, i nuovi siti di questo tipo vanno incontro a tutti i dettami del web 2.0 e del mobile, permettendo ai giocatori italiani di accedere a queste piattaforme anche da smartphone e tablet.

Evoluzione tecnologica e casinò online

Sul web è pieno di esempi di come l’hi-tech, applicato ai casinò online, consenta di raggiungere risultati di prestigio. Basti pensare alla già citata possibilità di giocare in real time e live con i croupier e i tavoli da gioco fisici. Il tutto sfruttando un software che include la videoconferenza e i vari strumenti digitali per le puntate. Sebbene il casinò live sia una tecnologia che esiste da anni, operatori come 888 Casino hanno deciso di inserire delle importanti migliorie, come ad esempio una nuova sala virtuale live chiamata “Elite Lounge”. Si tratta di una vera e propria sala VIP reale, dove vengono rese possibili puntate decisamente più alte, pensata per gli high roller players e interamente dedicata al blackjack e alla roulette.

Velocità e mobile friendly: i casinò premiano la UX

Oggi i giocatori desiderano dedicarsi a portali web sempre più veloci, che abbiano tempi di risposta brevissimi e offrano un’esperienza di gioco fluida e piacevole. Gli operatori di questo settore hanno saputo cogliere le preferenze degli utenti, realizzando siti web sempre più dediti alla UX (User Experience). Non a caso la nuova versione di questi casinò online è pensata proprio per rendere più immediata la fruizione dei giochi. Anche la navigazione all’interno dei portali risulta essere più comoda e pensata per adattarsi alla perfezione alle diverse esigenze dei giocatori. Il rinnovato comparto grafico dei casinò digitali, poi, ha portato una ventata d’aria fresca mantenendo però inalterati gli elementi di successo. Tra i fattori innovativi più importanti troviamo il carattere mobile friendly di queste piattaforme, che ha assecondato la tendenza all’uso crescente di dispositivi mobili come tablet e smartphone.

La tecnologia a favore dei videogame d’azzardo

I nuovi siti delle sale da gioco online hanno introdotto anche una serie di nuovi giochi per i propri utenti. Da adesso, dunque, il set di videogames di gambling presenti sulle piattaforme andrà a coprire esigenze più vaste. Hanno beneficiato di questa politica sia il comparto delle slot machine digitali sia quello delle roulette e del poker. Fra le introduzioni più interessanti troviamo ad esempio le sezioni dedicate al leveling up, insieme alle già citate novità presenti nel comparto del live casinò. Inoltre, al momento i videogames presenti su alcuni di questi siti vengono realizzati in casa. Il loro sviluppo è stato infatti affidato a specifiche software house interne che assicurano la presenza di giochi unici e non reperibili altrove. In sintesi, l’obiettivo è stato quello di cercare di coprire una gamma quanto mai vasta di aspettative in termini di gaming.

Il fattore bonus per gli utenti

Data l’altissima concorrenza nel settore dei casinò online, oggi gli operatori devono trovare sistemi sempre nuovi per riuscire a distinguersi dai competitor e avere successo. Proprio in quest’ottica, i casinò telematici hanno allargato ulteriormente il set di bonus messi a disposizione dei propri utenti. I già noti bonus di benvenuto sono stati mantenuti e arricchiti con una serie di nuove promozioni attive. In alcuni casinò, ogni giorno della settimana permette agli utenti registrati di accedere a un particolare tipo di bonus. Lo scopo è quello di incentivare sia i vecchi player sia i nuovi, garantendo una serie di extra molto interessanti. Basti pensare alle sezioni che consentono ai player di salire di livello completando una serie di missioni.

In conclusione, oggi le nuove tecnologie hanno permesso agli operatori di evolversi e di portare grandi novità nel mondo dei casinò online. Un passo necessario e che ha richiesto corposi investimenti da parte delle società del settore.