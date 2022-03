Classifica smartphone più venduti: Samsung batte Apple, ma non è tutto oro ciò che luccica

Omdia, società leader nella produzione di statistiche di mercato, ha reso pubblica da poco la classifica degli smartphone più venduti al mondo nell’anno 2021. Spoiler: il telefono più venduto è di Samsung. Scopriamo la classifica insieme agli esperti di MisterGadget.Tech, con un occhio di riguardo alle incredibili differenze nel prezzo medio dei dispositivi in classifica.

La classifica degli smartphone più venduti

La classifica vede infatti al primo posto il Samsung Galaxy A12 (con prezzo medio di vendita di 160 dollari). Attenzione però. Avere un device in cima alla classifica degli smartphone più venduti non rende però l’azienda sudcoreana la più performante sul mercato. Infatti all’interno della lista stilata da Omdia, il dato più rilevante per comprendere il reale andamento del mercato è quello del prezzo medio di vendita, unito alle unità vendute.

Con una rapida occhiata alla classifica capiamo immediatamente che è iPhone in realtà a dominare la classifica con ben 7 smartphone su i 10 totali. Ritornando alla classifica al secondo posto troviamo il primo dei tanti smartphone Apple presenti: iPhone 12 (con un prezzo medio di vendita di circa 5 volte superiore rispetto al device di Samsung che lo precede, circa 850 euro).

Il confronto e il divario tra l’azienda di Cupertino e le concorrenti diventa poi ancor più ampio se ampliamo lo sguardo e prendiamo in considerazione tutta la classifica. Al terzo e al quarto posto abbiamo altri due iPhone, con relativo prezzo medio di vendita che si aggira intorno alle 800-900 dollari. Il quinto posto è di proprietà di Redmi 9A, telefono con un prezzo medio davvero basso (solamente 78 dollari).

La seconda metà della classifica tra gli smartphone più venduti del 2021 è poi dominata ancora da Apple, con 4 diversi modelli di iPhone che occupano le posizione dalla sesta alla nona. Il prezzo medio in questo caso si alza ancora e raggiunge i 1200 dollari. Infine l’ultimo posto di questa speciale classifica è occupato dallo smartphone Samsung Galaxy A2, con un prezzo medio di 138 dollari.

Tirando le somme, se guardiamo le vendite complessive, Apple è davvero anni luce avanti rispetto a tutti i concorrenti, con oltre 200 milioni di smartphone venduti con un prezzo medio di circa 1000 dollari. Dobbiamo poi specificare che i dati riportati fanno riferimento alle unità spedite e non necessariamente vendute ad utenti e persone. Indipendentemente da questo, i numeri della lista, rimangono comunque significativi.

La situazione italiana

Omdia non rilascia dati specifici per i singoli paesi, ma da fonti differenti abbiamo comunque dati recenti relativi alle vendite degli smartphone in Italia. Statcounter, ad esempio, ci comunica che Samsung e Apple sono praticamente appaiate intorno al 31%, mentre Xiaomi occupa la seconda posizione con il 15%, davanti a Huawei, che è scesa significativamente nell’ultimo periodo, ma rimane comunque oltre il 10% del mercato. Dietro di loro si affaccia dopo la cui crescita è arrivata ora intorno al 4,5 %.

Questi dati sono costruiti misurando l’utilizzo dei dispositivi su piattaforme online, quindi dovrebbero rappresentare la reale presenza dei diversi marchi sul mercato, ma per avere dati davvero precise sulle vendite bisognerebbe avere accesso alle informazioni di GFK. L’istituto di ricerca, infatti, è l’unico che raccoglie informazioni direttamente dai registratori di cassa, per cui detiene informazioni molto precise su ciò che poi effettivamente esce dai magazzini, ma i dati purtroppo sono riservati.