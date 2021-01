Clubhouse è il social del futuro: niente foto, video o scritte, solo audio. Sul sito ufficiale viene descritto come “un nuovo prodotto social basato sulla voce che permette alle persone, ovunque si trovino, di chiacchierare, raccontare storie, sviluppare idee, approfondire amicizie e incontrare nuove persone interessanti in tutto il mondo”.

Cos’è Clubhouse

Il nuovo social network, lanciato ormai un anno fa, in questi ultimi mesi sta crescendo a ritmi pazzeschi. Si parla di circa due milioni di nuovi utenti a settimana. Twitter, ad esempio, sta sperimentando la funzione “Spaces”, dove gli utenti possono creare stanze virtuali in cui chiacchierare a voce. Una scelta che per gli esperti è stata fatta proprio per contrastare Clubhouse.

Clubhouse infatti favorisce la discussione su tematiche quali film, politica, tecnologia, musica o sport e alle quali l’utente si potrà unire e decide, volta entrati nella conversazione, se prenotare un vostro intervento o limitarvi ad ascoltare solamente. Ogni tipo di comunicazione tra gli utenti avviene in distinte chat room, a cui possono partecipare anche migliaia di utenti in contemporanea.

Spetterà poi agli utenti scegliere se ascoltare passivamente le discussioni o partecipare esprimendo la propria opinione. Infine, quello che succede all’interno di questo social rimane su questo social. E’ vietato infatti dalle policy scaricare o condividere altrove le conversazioni.

Come funziona Clubhouse

Clubhouse al momento è disponibile solo per gli utenti che posseggono i dispositivi Apple. Dopo aver scaricato l’app, l’utente si potrà registrare con il proprio username che potrà poi essere utilizzato una volta che il social sarà disponibile per tutti. Clubhouse è ancora in fase di beta test e, per prendere parte alle chat room disponibili, è necessario un invito speciale che abilita di fatto l’accesso alla piattaforma. Al momento il social è stato valutato un miliardo di dollari dagli investitori.