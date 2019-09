ROMA – La giornalista politica Cokie Roberts è morta il 17 settembre a 75 anni per un cancro al seno. Figlia di politici, ha lavorato a Washington come giornalista politica per la Abc News e Npr negli ultimi decenni. A dare la notizia della morte anche la rete Abc, che ha interrotto la programmazione per renderle omaggio.

La Roberts era la figlia di Hale Boggs, un ex leader della maggioranza della Louisiana, e Lindy Boggs, succeduta a suo marito nel congresso. La giornalista ha iniziato in radio e ha lavorato per Cbs News prima e Pbs, dopo, fino ad arrivare nel 1988 alla Abc News.

Tra il 1996 e il 2002 la Roberts ha condotto il talk show politico “This Week” insieme al collega Sam Donaldson. Nel 2002 però le è stato diagnosticato un cancro al seno, ma la giornalista ha continuato a lavorare fino agli ultimi giorni, in cui è morta.

Solo a fine agosto, davanti alla sua magrezza eccessiva, la Roberts aveva rassicurato gli spettatori di stare bene e si ipotizzava che avrebbe coperto le prossime elezioni. Scrittrice, giornalista e presentatrice, a ricordare la Roberts è stato anche il reporter Jonathan Karl, che ha raccontato di essere stato in soggezione dopo aver iniziato a lavorare con lei: “Quando penso al giornalismo politico, penso a Cokie”. (Fonte Heavy)