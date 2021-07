Come scegliere un hosting WordPress?

Avete intenzione di avviare un’attività e-commerce online, ma non avete ancora compreso bene quale sia l’hosting migliore su cui puntare per la realizzazione di un sito WordPress? Ecco qualche consiglio che può tornare senz’altro particolarmente utile per effettuare una scelta che possa essere il più possibile consapevole, ma soprattutto adatta alle proprie esigenze.

È chiaro che un occhio di riguardo va sempre dati ai costi, tenendo presente conto come una spesa più bassa corrisponde essenzialmente alla disponibilità di un numero inferiore di servizi, oltre che avere delle garanzie molto più contenute.

Sul web si possono trovare numerose opzioni affidabili, come ad esempio Hosting WordPress Register.it, potendo attivare un hosting in modo semplice, facile e dotato di tutte le funzionalità possibili e immaginabili.

Hosting WordPress: di cosa si tratta

Un servizio hosting, che viene ribattezzato anche “host”, si può considerare come un servizio di rete che offre un server web che presenta uno spazio sufficientemente grande, in cui gli utenti hanno la possibilità di effettuare l’upload e l’inserimento di ogni tipo di file per la creazione di un portale WordPress, quindi plugin, file immagine e così via.

Una delle principali caratteristiche degli hosting per WordPress è rappresentata dal fatto che, rispetto ad altri modelli, ci sono delle funzioni che sono comprese nel pacchetto che si compra che danno una mano in una gestione più ottimizzata di WordPress, garantendo di conseguenza un funzionamento nettamente migliore.

Hosting gratis o a pagamento

È una premessa fondamentale per orientarsi e capire quale possa essere la soluzione più adatta in base alle proprie esigenze. In tanti si chiedono se sia meglio optare per un hosting gratuito, oppure se convenga effettivamente affidarsi a un hosting a pagamento.

Chi sceglie un hosting gratuito, quindi, potrà comunque sfruttare un sito internet e conoscere le basi per svilupparlo sempre di più.

Nella maggior parte dei casi, i servizi web che mettono a disposizione un servizio di hosting gratuito, offrono anche una serie di strumenti che possono dare una mano alla realizzazione di una migliore configurazione dello stesso portale.

In questo modo, si potrà accumulare esperienza, azzerando ogni tipo di rischio.

Uno dei vantaggi di poter avere a disposizione un hosting a pagamento, invece, è quello di sfruttare il fatto di poter contare su un dominio in tutto e per tutto personalizzato in base alle proprie preferenze, ma anche e soprattutto esigenze.

I servizi di hosting che vengono proposti in via del tutto gratuita, al contrario, mettono a disposizione solo ed esclusivamente un sottodominio.

Una volta compresa la differenza tra un hosting a pagamento e uno completamente gratis, è importante considerare un altro fattore, ovvero lo spazio di archiviazione su SSD.

È abbastanza facile intuire, infatti, come un sito internet deve fare della velocità un suo cavallo di battaglia e, di conseguenza, serve fare riferimento a un servizio in grado di garantire un hosting che sia adeguato a rispettare i nuovi standard imposti da internet.

Alcuni suggerimenti finali

Per concludere, diamo una serie di indicazioni che possono tornare senz’altro molto utili a quanti si stanno approcciando per la prima volta a questo settore. Prima di tutto, bisogna optare per un dominio che spieghi in maniera chiara l’argomento e l’oggetto del sito web.

Nel caso in cui non si possa contare su un marchio sufficientemente forte, l’importante è puntare su un nome particolarmente descrittivo. È importante tenere sempre a mente come i vari motori di ricerca tendono a valutare solamente il dominio.

Per quanto riguarda il nome del sito che dovete scegliere per vendere sul web, la cosa migliore da fare è sempre e comunque quella di optare per l’estensione .com, scegliendo un dominio breve e, al contempo, immediato.