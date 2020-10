Ancora polemiche sul concorso Rai. A pochi giorni dalla prima selezione si teme il maxi assembramento

Non c’è pace per i 3722 aspiranti giornalisti Rai che sabato 10 ottobre sono convocati alla Fiera di Roma per sostenere la prima prova del concorso Rai. Da Viale Mazzini è stato assicurata la massima sicurezza con ingressi scaglionati e il rispetto delle norme anti-Covid, ma per molti la selezione andrebbe rinviata.

Ultima intestataria di tale istanza è la senatrice di Forza Italia, Fiammetta Modena, membro della Commissione Giustizia. Per la parlamentare azzurra “il concorso per giornalisti Rai, è ormai un grosso problema nazionale tanto che ho presentato un’interrogazione parlamentare al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, al ministro della salute, Roberto Speranza e al sottosegretario all’Editoria, Andrea Martella”.

“L’Organizzazione Mondiale della Sanità – aggiunge – ancora oggi segnala e avverte le nazioni del pericolo ancora incombente per via della pandemia da Covid 19, il Governo italiano discute in queste ore dello stato di emergenza sanitaria e del modo come affrontarla al meglio”.

“Tutte le grandi aziende di questo Paese hanno già prolungato fino al 31 dicembre lo status di lavoro agile da casa, e la stessa Rai ha deciso prima delle altre in questa direzione con una direttiva già inviata nelle settimane scorse ai propri dirigenti e dipendenti, lo Stato del diritto impone la sicurezza e la salvaguardia della sicurezza di ogni cittadino italiano, non si capisce il perché la Rai abbia deciso di tenere comunque il concorso programmato per l’assunzione di 90 unità da destinare ai Tg regionali, ignorando che il numero dei partecipanti al concorso è assolutamente esorbitante, quasi 4 mila concorrenti”.

“I numeri di questa parata sono importanti – sostiene ancora Modena – 3.722 giornalisti che arriveranno da ogni parte d’Italia, per una preselezione al concorso Rai”.

“Tutto questo crea allarme giustificato, chiama in causa la responsabilità diretta dell’intero management della Rai, che a quanto pare ha fretta di chiudere questa selezione, non avendone nessun motivo reale, e soprattutto mettendo a rischio contagio 4 mila giovani professionisti”.

“Perché tanta fretta? Salvo che il management della Rai non sia costretto a subire le pressioni di una parte del mondo giornalistico Rai che ha necessità forse di dimostrare la propria supremazia sindacale all’interno della cittadella Rai”.

“Difenderò queste mie ragioni finché mi sarà permesso di farlo – conclude – e, se ne fosse necessario anche informando la magistratura ordinaria per il rischio che si potrebbe correre. L’appello dunque è che il concorso venga rinviato a tempi più normali della vita del Paese”. (Fonte: Ansa).