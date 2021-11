Copyright, equo compenso per i contenuti pubblicati sul web: via libera dal Consiglio dei ministri (foto ANSA)

Via libera all’equo compenso per gli editori per l’utilizzo dei loro articoli da parte delle piattaforme online, inclusi i social network, con la possibilità per gli autori di ricevere una quota dei proventi. E’ una delle norme principali contenute nello schema di decreto legislativo che recepisce la direttiva Ue sul Copyright e sui diritti connessi nel mercato unico digitale che è stato approvato in via definitiva dal Consiglio dei ministri, con alcune modifiche dopo le osservazioni delle Commissioni parlamentari.

Copyright, equo compenso per i contenuti pubblicati sul web

Lo schema prevede che le piattaforme online (inclusi i social network), quando concedono l’accesso al pubblico a opere protette dal diritto d’autore caricate dai loro utenti, hanno l’obbligo di ottenere un’autorizzazione da parte dei titolari dei diritti (sono escluse, tra gli altri, le enciclopedie online, i repertori didattici e scientifici, i prestatori di mercati online, i servizi cloud).

La normativa introduce a favore degli autori e degli artisti interpreti o esecutori, tradizionalmente ritenuti più deboli, il principio della remunerazione adeguata e proporzionata al valore potenziale o effettivo dei diritti concessi in licenza o trasferiti. Rispondono al medesimo fine di tutelare la parte debole le misure introdotte in materia di obblighi di trasparenza, di adeguamento contrattuale e di risoluzione del contratto di licenza esclusiva in caso di mancato sfruttamento dell’opera.

Le principali modifiche al decreto legislativo

Ecco in sintesi le principali modifiche adottate a seguito del recepimento delle osservazioni delle Commissioni parlamentari: