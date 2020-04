Coronavirus non ferma Andrea Martella: riforma editoria, web tax per aiutare i giornali, guerra ai pirati e a Telegram (Foto Ansa)

Coronavirus non ferma Andrea Martella. Il sottosegretario all’Editoria ha un programma ampio e importante di difesa e sostegno per “tutta la filiera della stampa”.

“Proprio nel momento in cui si richiede al sistema dell’informazione l’impegno a svolgere una funzione di pubblico servizio, dobbiamo a maggior ragione ragione difendere tutta la filiera della stampa dalle perdite dovute alle pratiche illegali»”.

Il riferimento è all’ultima emergenza che ha colpito i giornali, la diffusione pirata delle testate via internet effettuata da Telegram.

Ma, nell’intervista condotta da Andrea Biondi per il Sole 24 Ore, si parla anche di web-tax, di coordinamento europeo e di sostegno economico ai giornali.

Martella, ricorda Biondi, si era mosso già nelle scorse settimane segnalando ad Agcom la necessità di intervenire contro la diffusione illegale di quotidiani e periodici attraverso le app di messaggistica.

Al suo intervento ha fatto seguito l’appello della Fieg, la associazione di categoria degli editori di quotidiani.

Quella di Telegram è solo l’ultima causa, in ordine di tempo, della crisi dei giornali.

Secondo la stessa Fieg, i ricavi da vendita di quotidini sono diminuite, fra il 2007 e il 2018 del 46,5%: da 3,8 a 2 miliardi di curo.

Ogni mese Blitzquotidiano registra i dati di vendita in edicola ed è un canto di morte.

I ricavi da pubblicità, massacrati da Rai, Mediaset e Sky, stanno subendo il colpo di grazia dei colossi del web, Google e Facebook, che in America sono definiti “il duopolio”.

E sono scesi, in Italia, del 70%: da 3,238 miliardi a 992 milioni).

In Italia, spega Martella, “il Governo ha già avviato la procedura di recepimento della direttiva inserendola nel disegno di legge di delegazione europea, ora all’esame del Parlamento.

“Seguiranno i decreti legislativi. La road map che avevamo previsto è stata necessariamente condizionata dall’emergenza sanitaria, ma confidiamo di arrivare all’attuazione ben prima del termine previsto di giugno 2021. Nel frattempo, dobbiamo giovarci dell’esperienza degli altri Paesi europei e in primo luogo della Franciache ha fatto da apripista, cercando di arrivare a soluzioni condivise e non conflittuali che garantiscano la giusta remunerazione dei contenuti editoriali in rete”.

La questione dei giganti del web e della tassazione in Italia accompagna la discussione sul copyright. fa notare l’intervistatore. È pensabile, chiede, che l’Italia possa intervenire ulteriormente ?

Risponde Martella:

“Nel caso della tassazione, come per la tutela del diritto d’autore, solo la dimensione europea può garantire una risposta adeguata e un’interlocuzione non squilibrata. Per questo, quando ho illustrato al Parlamento le linee programmatiche del mio mandato ho detto che ci saremmo mossi in

un ambito comunitario. La volontà è quella di arrivare a una tassazione uniforme in Europa e che per il futuro una parte della cosiddetta web tax venga destinata a sostenere il settore editoriale”. Fronte Telegram. “Ho segnalato da tempo ad Agcom la necessità di intervenire per contrastare il traffico di contenuti editoriali pirata. È quanto mai urgente individuare con il Parlamento e in collaborazione con Agcom, nuovi strumenti normativi di contrasto della pirateria e della diffusione illegale di copie dei giornali. È bene ricordare che la pirateria non colpisce solo una filiera strategica dal punto di vista economico ma incide sulla qualità stessa della nostra democrazia”

Bonus pubblicità e altri aiuti.

“Le misure a sostegno degli investimenti in pubblicità sui giornali e le tv locali, come quella che raddoppia il credito di imposta per le edicole estendendolo anche alla consegna a domicilio dei giornali, sono state le prime misure per affrontare questa emergenza. Sicuramente nel prossimo decreto proveremo ad ampliare le misure di sostegno. Stiamo lavorando a un pacchetto di proposte che riguardano il credito di imposta per la carta ma anche per l’innovazione e il digitale. L’obiettivo è di provare a dare un quadro d’insieme per affrontare questa drammatica crisi”.

Editoria 5.o.