ROMA – Sono almeno 5 i profili Twitter italiani che diffondono fake news sul coronavirus. A stilare la lista è NewsGuard, azienda americana fondata da giornalisti che censisce e analizza i siti di informazione stabilendone il grado di affidabilità.

Tra Italia, Francia e Germania, i debunker di NewsGuard hanno rintracciato ben 16 account “super diffusori” di bufale. Insieme raggiungono circa 616.600 persone, che a loro volta possono aver esponenzialmente contribuito alla circolazione delle false notizie.

Tra i 5 italiani spicca il profilo di Alessandro Meluzzi, con un seguito di 70 mila follower.

L’ex parlamentare di Forza Italia, nella sua biografia si definisce “Medico Psichiatra, psicologo e psicoterapeuta, criminologo. Docente di Psichiatria forense”.

Ma anche: primate della Chiesa Ortodossa Italiana Autocefala Antico-Orientale, mai riconosciuta dalle altre chiese ortodosse.

In un Tweet del 16 aprile, ha pubblicato un link a un video dell’intervista a Shiva Ayyadurai, noto per essersi autoproclamato l’inventore della email.

Nel video Ayyadurai sostiene che il Covid-19 è opera di organi deviati dello Stato e che lo si può combattere stando al sole o prendendo la vitamina D.

Il 9 maggio Meluzzi rilancia un’altra intervista, alla No Vax americana Judy Mikovit: a suo dire l’origine della pandemia sarebbe in un vaccino antinfluenzale del 2013.

C’è poi l’account di Byoblu, sito del blogger Claudio Messora. Anche questo conta più di 70 mila follower.

Il 19 marzo ha pubblicato il parere di Stefano Montanari, divulgatore scientifico e riferimento dei No Vax, secondo il quale “le persone sane non subiscono assolutamente nessun danno da questo virus” e “la mortalità è bassissima, probabilmente addirittura inesistente”.

Il 12 maggio, un altro messaggio di Montanari: “Il coronavirus è una bufala. Se fosse stato curato correttamente sarebbe passato inosservato”.

Meno seguita è Patrizia Rametta, coordinatrice regionale della Lega in Sicilia: 37mila follower.

Si inizia con: “Bill Gates ha il brevetto del Corona Virus già da prima della pandemia”.

Segue Cesare Sacchetti, autore del blog LaCrunaDellAgo.net, che ha sostenuto testualmente: “Le email hackerate da Usa confermerebbero fatti gravissimi. Il coronavirus sarebbe stato modificato in laboratorio con l’HIV per essere rilasciato intenzionalmente. Tutto questo per arrivare ad un obiettivo: il microchip di Bill Gates e Rockefeller”.

In coda alla lista c’è Elio Lannutti, senatore M5s con 24 mila seguaci. Secondo lui “la vitamina C per via endovenosa può aiutare a curare la polmonite e prevenire la replicazione virale”.