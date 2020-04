Coronavirus, la pandemia colpisce anche i giornali.

Gli Usa non fanno eccezione.

E anche in America, baluardo del libero mercato, si comincia a parlare di aiuti statali.

Nel mese di marzo, uno tsunami di licenziamenti, riduzioni, congedi e chiusure ha travolto le redazioni USA.

Ironia della sorte, in un momento in cui lettori e spettatori sono in aumento alla ricerca di informazioni affidabili sul virus, constatano amaramente Paul Farhi, Sarah Ellison e Elahe Izadi sul Washington Post.

Il Tampa Bay Times ha licenziato 11 giornalisti e ha sospeso per cinque giorni l’edizione cartacea.

Il settimanale Stranger, vincitore del Seattle’s Pulitzer, ha licenziato 18 redattori e ha smesso del tutto andare in stampa.

Licenziamenti anche al Denver Post e al Boston Herald.

E tagli agli stipendi al Dallas Morning News.

Alcuni giornali più piccoli stanno fallendo del tutto.

Le piccole imprese di ogni tipo vanno male ovunque, ovviamente; e per i media i tagli di questo mese seguono a più di un decennio di contrazione.

Quando i lettori hanno iniziato a navigare su fonti online, i siti di news hanno faticato a rivendicare una fetta di mercato nazionale della pubblicità sul Web, sempre più dominato da pesci più grossi, principalmente Google, Facebook e Amazon.

Ma questa fragilità era sembrata quasi gestibile, fino alle ultime settimane quando l’epidemia coronavirus l’ha trasformata in una urgente minaccia esistenziale, che ha colpito le imprese locali, l’ultimo pilastro di supporto per molte organi d’informazione.

Il risultato è un vuoto: notizie che non vengono date e notizie che non arrivano a lettori e spettatori perché non c’è nessuno che le riporti.

“C’è un grande interesse per ciò che facciamo in questo momento”, afferma Paul Tash, presidente e amministratore delegato del Tampa Bay, che per 96 anni fino alla settimana scorsa non aveva mai mancato un’edizione cartacea.

“D’altro canto, gli inserzionisti che sovvenzionano la nostra attività sono sottoposti a enormi sforzi. Per molte, molte delle nostre attività locali, il lockdown è un ribaltamento terribile”.

Mentre i quotidiani – molti dei quali appartenenti a proprietari di catene fortemente indebitati – sono stati duramente colpiti, i settimanali indipendenti e le riviste cittadine, legati alle pubblicità di ristoranti, musei e attrazioni locali, sono stati i primi a lanciare appelli urgenti per le donazioni da parte dei lettori; molti hanno chiuso e altri ci stanno pensando.

Perfino le emittenti televisive locali, il settore più resistente durante gli anni difficili dei media, stanno in sofferenza per la scomparsa di due inserzionisti affidabili: rivenditori di automobili locali e candidati politici.

Lo sprofondamento dei media ha suscitato esultanza da parte del presidente Trump.

“La pubblicità nel fallimentare New York Times è decisamente in calo e il Washington Post non va molto meglio “, ha osservato in un tweet.

“Non posso dire se ciò sia dovuto al fatto che sono fonti di Fake News, a un livello che pochi possono capire, oppure se è il Virus li sta semplicemente colpendo”.

In realtà, è il virus. Eppure le pubblicazioni nazionali che considera come suoi avversari, come il Wall Street Journal, The Post e il Times, sono in condizioni relativamente sane, grazie a un’ampia base di inserzionisti nazionali e, in modo critico, milioni di abbonati digitali.

Le strutture più piccole di news, tuttavia, si limitano a una base di lettori locali e fanno affidamento su inserzionisti locali, molti dei quali hanno smesso di acquistare annunci pubblicitari poiché si trovano a dover affrontare le conseguenze economiche del lockdown.

Le perdite sempre più pesanti hanno spinto alcuni ad abbracciare un’idea precedentemente impensabile: un salvataggio da parte del governo.

L’analista di media-business Rick Edmonds, del Poynter Institute organizzazione senza scopo di lucro di formazione dei giornalisti ha affermato che alcune agenzie di stampa potrebbero dover ricorrere alla richiesta di prestiti attraverso il Paycheck Protection Program, il nuovo piano del governo federale per le piccole imprese.

Le strutture giornalistiche hanno resistito a lungo, e raramente hanno avuto bisogno, di prestiti governativi, temendo che il coinvolgimento finanziario rappresentasse un conflitto di interessi nel riferire notizie sul governo. Ma Edmonds afferma che potrebbero essere l’unico modo in cui, durante i mesi di crisi, le aziende in difficoltà potranno “tenere le luci accese”, ovvero sostenere le spese.

“Chi, oltre al Tesoro federale, ha i mezzi per traghettare il paese dal lockdown verso l’uscita?” ha chiesto Edmonds.

Tra i primi a sentire il morso del coronavirus nella sua redazione, è stato Christopher Boan, un reporter dell’East Valley Tribune, un piccolo giornale nell’area di Phoenix che ha vinto un premio Pulitzer nel 2009 per la segnalazione sulle pratiche di polizia dello sceriffo Joe Arpaio della contea di Maricopa.

Boan è stato licenziato il 20 marzo, nel giro di tre anni per la seconda volta ha dovuto affrontare la disoccupazione.

“Le persone non capiscono quanto siano sottili i margini di guadagno dei nostri giornali e quanto poco ci voglia per ribaltare tutto”, ha spiegato Boan.

“Non bisogna dare per scontato il giornale locale, indipendentemente dalle dimensioni o dal numero di Pulitzer. Mi spezza il cuore pensare che le storie a cui stavamo lavorando non saranno portate a termine”.

Per Wes Wolfe, la storia che stava scrivendo è quella della complessa battaglia legale contro un grosso naufragio mercantile che ha scosso la comunità costiera della Georgia.

“Da quel che mi è stato detto quando mi hanno licenziato è che non siamo in grado di vendere annunci pubblicitari” ha dichiarato Wolfe, che scriveva articoli sull’ambiente e giudiziari sul Brunswick News.

Alcuni giornali, compresa la catena Gannett, nel tentativo di evitare licenziamenti hanno mandato in congedo.

Un giornalista di un quotidiano Gannett, ha affermato di temere che la copertura delle comunità emarginate subirà delle mancanze poiché i giornalisti si assentano temporaneamente dal loro campo.

“Se hai fonti che sono difficili da lasciare in attesa o che non conoscono bene come funziona il processo di segnalazione e non sei presente per una settimana, potresti perderle. Potrebbero offendersi o pensare che non ti interessi del loro tempo o della loro storia”, ha detto.

Un’altra strategia è la riduzione delle retribuzioni, che al Dallas Morning News è progettata per essere temporanea, sebbene alcuni redattori del giornale fossero scettici.

Quando il giornale ha adottato analoghi tagli di stipendio durante la crisi finanziaria del 2008, non sono mai stati recuperati, hanno affermato.

Con opzioni limitate e necessità urgenti, le redazioni hanno dovuto improvvisare.

Diverse pubblicazioni, come il Denver Post e il Washington Post, per coprire gli articoli sulla pandemia hanno trasformato i giornalisti sportivi ed editorialisti in reporter generici.

La domanda e l’offerta rendono necessarie simili conversioni: al momento non ci sono molte notizie sportive ma molte storie sul coronavirus.

L’insorgenza del virus ha intrappolato alcune società di media nel peggior momento possibile.

McClatchy – proprietario fortemente indebitato di 30 quotidiani, inclusi Miami Herald e Kansas City Star – per il riassetto ha presentato istanza di fallimento proprio nel momento in cui stava esplodendo la pandemia.

L’impegno di $ 300 milioni di Google alle agenzie di stampa è arrivato molto prima dell’epidemia di coronavirus ma è ancora in corso.

Lo scorso anno Google, Facebook e Amazon hanno raccolto fino al 70% dei dollari della pubblicità digitale, lasciando solo briciole alle piccole aziende.

Inoltre, Google gestisce una delle più grandi reti automatizzate di pubblicazione di annunci digitali, che offrono annunci a siti di notizie e altri siti Web basati su algoritmi.

Gli inserzionisti che utilizzano queste reti spesso “inseriscono nella lista nera” i fornitori di notizie specificando che non vogliono che i loro annunci vengano pubblicati accanto ad articoli malinconici su malattie o disastri naturali.

Per alcuni giornalisti allo stremo, che hanno visto anni di tagli, la crisi del coronavirus è stata la spinta finale di cui avevano bisogno per andare via.

A Cleveland, il Plain Dealer alla fine degli anni ’90 aveva già ridotto la redazione di circa 300 giornalisti, editor, fotografi, designer e altro personale, oggi sono circa 80 persone.

Nel 2013, la consegna a domicilio del giornale è stata ridotta a soli tre giorni alla settimana.

E con la direzione del giornale impegnata in una battaglia con il sindacato della redazione per gli incarichi dello staff, Zeltner aveva deciso di chiedere di essere uno dei 22 licenziati. “Non ci sarebbe stata l’opportunità di impegnarmi in quello che stavo facendo”, ha detto.

Chi rimane nelle redazioni svuotate vive nell’ansia per ciò che potrebbe accadere.

“Vorrei sapere” cosa riserva il futuro, ha dichiarato Tash del Tampa Bay Times.

“Come sarà la vendita al dettaglio? Come saranno le piccole imprese? Come saranno i governi locali? Non possiamo immaginare come tutto questo si sistemerà”.