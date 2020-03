ROMA – L’Italia a casa usa il telefono e il computer per mantenersi in contatto con gli altri. E così Tim ha deciso di estendere a tutta Italia le agevolazioni previste per la prima zona rossa dell’emergenza Coronavirus: Giga senza alcun tetto sul telefonino, chiamate illimitate per il fisso, accesso gratuito a Tim Vision dalla rete fissa, e 100 giga al mese per i telefonini mobili delle imprese.

“Stiamo registrando – afferma all’ANSA il Chief Technology and Information Officer di Tim, Michele Gamberini – un incremento importante del traffico: sulla rete fissa sale del 100%, un vero e proprio raddoppio rispetto alla situazione pre-crisi. Sulla rete mobile l’incremento è più contenuto, attorno al 20%, anche se si registra un importante aumento del traffico voce, che non contribuisce ai volumi ma ha importanza nella relazioni personali. La rete non ha problemi”.

Gamberini non nasconde la consapevolezza dell’importanza della rete. “Stiamo mettendo un grande impegno per fornire al Paese un servizio di qualità elevato, un ruolo chiave che l’operatore Tim ricopre in questa situazioni di emergenza. E’ un sistema al servizio del paese e facciamo uno sforzo enorme”. La rete – spiega – regge bene l’aumento del traffico che si è registrato. Nonostante tutte le novità introdotte dal governo, per far stare a casa gli italiani.

“Come Tim, siamo dei pionieri, nel lavoro agile – afferma – Al momento abbiamo circa 30 mila colleghi in smart working. Abbiamo ‘remotizzato’ a casa anche il controllo della rete”. C’è da poco anche un’altra novità: “stiamo cominciando a gestire da casa anche il customer care, con circa 1.000 persone che nelle prossime ore inizieranno a lavorare da remoto. E’ una vera novità in Italia”.

In pratica chi digita i numeri 187 e 191 troverà un operatore che risponde in smart working. Anche la gestione dei guasti viene fatta da remoto, garantendo ovviamente l’operatività anche per quei casi che richiedono una presenza fisica. Nessun problema sulla rete Tim anche per un guasto che oggi si è registrato su una tratta internazionale, subito riparato.

“Era fuori dai confini italiani, uno scavo su una tratta tra Parigi e gli Usa – spiega Gamberini – che è tornato in piena efficienza molto rapidamente ed ha avuto impatto su alcune app, in particolare di gaming on line, e su alcuni cloud serviti dagli Stati Uniti. Nessun problema sulla rete di Tim”.

Vodafone, stop limite Giga per gli studenti

Vodafone eliminerà per un mese il limite di Giga per tutti i giovani clienti studenti a partire da quelli delle scuole superiori per favorire l’accesso al digital learning con scuole e università chiuse. Lo annuncia in una nota la società che a febbraio aveva avviato la stessa operazione a per i clienti residenti nelle aree del primo cordone sanitario e successivamente alle imprese di tutto il territorio nazionale per favorire lo smart working. I ragazzi riceveranno un sms per attivare il servizio che poi cesserà automaticamente. (fonte ANSA)