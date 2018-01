ROMA – Il libro Fire and fury: inside the Trump White House di Michael Wolff sta travolgendo il presidente Usa. Sul libro, pubblicato in anticipo di quattro giorni per evitare che venisse bloccato, Trump è tornato a sostenere di non avere mai incontrato l’autore: il libro “lo considero un’opera di fiction“, le presunte interviste alla Casa Bianca “non sono mai esistite” e “tutto è nella sua immaginazione”.

Già venerdì Wolff, in un’intervista alla Nbc, aveva smentito Trump: “Ho assolutamente parlato con il presidente. Se abbia realizzato che era un’intervista o meno non lo so. Ma di certo non era off the record”, aveva detto.

E a quanto pare alle informazioni sul tycoon e sul suo staff vogliono accedere anche i terroristi. “Affascinante: l’Isis e i jihadisti di al Qaida stanno fornendo i link per scaricare il libro Fire and Fury che rivela i segreti di Trump” scrive in un tweet di Rita Katz, direttrice del Site, il sito di monitoraggio dell’estremismo islamico sul web.