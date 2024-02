Dove sono i miei amici? Instagram pensa alla mappa per rintracciare i contatti

Instragram sta pensando di sviluppare una “mappa degli amici” che permetterà agli utenti di vedere la posizione dei propri contatti in tempo reale. Meta starebbe già lavorando alla realizzazione di questa funzione: la conferma arriva in queste ore da un suo portavoce. Si tratta di una “Friend Map” molto simile a quella che già offre Snapchat con Snap Map. Il social fratello di Facebook ha spesso preso ispirazione dagli altri per introdurre nuove funzioni. Un esempio sono le Storie, che hanno reso famosa proprio Snapchat.

La mossa aiuterebbe Instagram a far si che gli iscritti trascorrano più tempo sull’app e meno sui servizi di altre società. La mappa degli amici di Instagram consentirà agli utenti di scegliere chi può vedere la loro posizione e si basa sempre sulla crittografia end-to-end per la sicurezza dei dati. Si potrà decidere di condividere la posizione con tutti i follower, con l’elenco di “amici stretti” o con nessuno. La mappa ha anche un’impostazione “Modalità Ghost”, per nascondere l’ultima posizione attiva.

Per il portavoce di Meta, non si esclude la possibilità di inserire sulla mappa anche dei brevi messaggi in forma di note, in modo che i contatti possano sia vedere la posizione degli amici che leggere eventuali informazioni a riguardo. Alla fine del 2022, Instagram ha introdotto un’esperienza di mappa ricercabile per esplorare luoghi popolari e filtrare i risultati per categorie specifiche, tra cui ristoranti, caffè e luoghi di interesse turistico.