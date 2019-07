Editoria, Durigon: “Rilanceremo il ruolo dell’informazione professionale”

ROMA – Si è tenuto oggi, lunedì 29 luglio, nella sede del ministero del Lavoro, il tavolo su lavoro e previdenza nel settore dell’editoria convocato dal sottosegretario Claudio Durigon. Presenti Fieg, Aeranti Corallo, Uspi e, per la parte giornalistica, FNSI (Federazione nazionale della Stampa italiana), Inpgi e Ordine dei Giornalisti. Il sottosegretario Durigon ha ribadito la necessità di rilanciare il settore, favorire la ripresa dell’occupazione, contrastare il lavoro precario e sostenere la tenuta dell’Inpgi. Per questo, ha invitato le parti a formulare proposte che possano essere recepite in provvedimenti legislativi.

“Il tavolo di confronto sulla crisi occupazionale dell’editoria che si è svolto questo pomeriggio presso la sede del ministero del Lavoro ha posto le prime basi per stabilizzare e migliorare la situazione dei giornalisti”. “Nel corso dell’incontro – prosegue – oltre ad analizzare la diminuzione della perdita dei posti di lavoro del 30% negli ultimi 5 anni, sono stati affrontati anche i temi riguardanti i diritti dei nuovi giornalisti che vanno tutelati con un contratto che adegui le paghe. Primi passi importanti per superare lo stato di crisi che investe il mondo dell’editoria e quello del giornalismo. Settori fondamentali – conclude – che non possono essere trascurati e abbandonati come invece, purtroppo, è accaduto con i governi precedenti”.

Tutte le parti hanno manifestato la disponibilità ad affrontare tutti i temi, a condizione che – a differenza che in altri tavoli – la discussione avvenga senza pregiudiziali. Il sottosegretario Durigon e i rappresentanti di editori e giornalisti torneranno a vedersi in settimana per entrare nel merito dei singoli punti. (fonte FNSI – ASKANEWS)