Editoria italiana, la lunga via crucis continua. E il peggio deve ancora arrivare. Se il Governo non interverrà in modo pesante e concreto, saranno guai.

C’è solo un modo per aiutare la editoria italiani senza discriminazioni. Intervenendo sul costo del lavoro. Come? riducendo i contributi. Come?

Fornendo all’Istituto di previdenza dei giornalisti, Inpgi, la liquidità sufficiente per assorbire la contribuzione “fiscalizzata”. E anche per finanziare la gestione delle crisi aziendali. Facendo quindi dell’Inpgi il perno del sostegno ai giornali e quindi della editoria..

È l’unica strada che non disperda in una nebulosa i soldi pubblici, non ne distolga l’uso dalla finalità principale, non sia esposta a critiche, vere o presunte, da Bruxelles.

Nelle tabelle qua sotto (3 per ragioni di leggibilità) c’è la storia degli ultimi undici anni di bilanci dei tre più grossi gruppi della editoria italiana, Mondadori, Rcs e Gedi.

Tre leader della editoria a confronto

Mondadori non possiede quotidiani ma è leader nei periodici e, da quando ha comprato i libri della Rizzoli, anche nei libri.

A Rcs e Gedi appartengono i due primi quotidiani italiani, il Corriere della Sera e la Repubblica. I due giornali sono in competizione da quando Repubblica fu stampata la prima volta, nel 1976.

Rcs è stato ed è il primo gruppo per fatturato. Gedi lo è stato per redditività. Ora Rcs lo è per fatturato e anche per redditività. Dopo un periodo travagliato collegato anche con una troppo costosa acquisizione in terra di Spagna.

Sui conti di Gedi pesa il calo delle vendite di Repubblica, ridotte a un terzo di quelle di 10 anni fa. E in continua discesa. Dato il peso di Repubblica sui conti del Gruppo (quasi la metà del fatturato), i risultati di Gedi sono quasi un miracolo.

Arriva Cairo alla Rcs

Il ritorno all’utile ha coinciso con l’ingresso di Urbano Cairo, ora azionista di controllo, presidente e amministratore delegato, nel consiglio di amministrazione di Rcs.

Nel senso che proprio in quel giorno è stato approvato il bilancio che portava a casa i frutti del lavoro di Pietro Scott Jovane negli anni precedenti.

Come talvolta accade nella vita, nessuno sembra intenzionato a riconoscergli i meriti. Ma nessuno mi toglie dalla testa che i risultati di oggi siano frutto, almeno in larga misura, della pulizia fatta da Scott Jovine.

Per anni sulle spalle del Corriere si erano accumulate iniziative sbagliate, testate decotte. Nonché l’errore di pubblicare un magazine femminile allegato al quotidiano, affidandone la raccolta pubblicitaria proprio allo stesso Cairo.

E questo nonostante il fatto che la Rizzoli e il Corriere nei loro carnet di testate alcune fra le più blasonate riviste dedicate alle donne.

Ora la Rcs è una azienda snella, che ruota attorno al primo quotidiano d’Italia, diffuso in una delle aree più ricche d’Europa.

E al primo quotidiano sportivo, sul quale da oltre cent’anni è stata costruita una macchina organizzativa (ricordate il Giro d’Italia o, proprio il 19 marzo, la Milano-Sanremo).

Una spinta prodigiosa

Ad essa il nuovo editore, Cairo, ha saputo imprimere una spinta prodigiosa.

Cairo si era fatto precedere dalla fama di grande risparmiatore ma in realtà è soprattutto è un grandissimo venditore. Appena un pelo sotto il suo grande maestro Berlusconi.

Così ha saputo imprimere all’azienda una forte propulsione di crescita e di sviluppo.

Per capire meglio i numeri di Cairo, ho calcolato i risultati del suo gruppo senza l’apporto del Corriere. Ne resta una azienda editoriale di tutto rispetto, ma di serie B.

Con risultati abbastanza statici. Di questi tempi è un miracolo, certo, ma parliamo del pelo dell’acqua.

Vediamo i dati del gruppo Cairo Editore senza Corriere della Sera:

2017: Ricavi: 218 milioni; mol (ebtda): 20,4; risultato operativo (ebit): 7.

2018: Ricavi: 254 milioni; mol (ebtda): 19; risultato operativo (ebit): 6.

2019: Ricavi: 243 milioni; mol (ebtda): 20; risultato operativo (ebit): 2,5.