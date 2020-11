Elezioni Usa, anche P*rnHub invita ad andare a votare: “Give a f**k, get a f**k”

Al via la lunga giornata elettorale per le presidenziali americane. Anche il famoso sito per adulti, a suo modo, invita gli utenti a votare.

Elezioni Usa oggi, martedì 3 novembre. Gli Stati Uniti andranno al voto per eleggere il nuovo presidente.

Gli States saranno nuovamente governati da Donald Trump, oppure nei prossimi 4 anni sarà il turno del rivale, il democratico Joe Biden?

Mentre in tutto il Paese si aprono via via i seggi, già quasi 100 milioni di americani hanno votato prima dell’Election Day.

In tempi di pandemia hanno infatti optato per il voto anticipato 99.657.079 elettori, di cui oltre 35 milioni si sono recati alle urne in persona e oltre 63 milioni hanno votato per posta.

I dati sono quelli dello Us Electoral Project dell’Università della Florida e indicano come ci siano ancora oltre 28 milioni di schede inviate per il voto postale ma non ancora tornate indietro.

La campagna per le elezioni Usa di P*rnHub

P*rnHub, famoso sito a luci rosse, per l’occasione ha deciso di lanciare una campagna che recita: “Give a F**K, Get a F**K”.

Una campagna per invitare e, soprattutto, ricordare ad ogni cittadino statunitense di votare. No all’astensionismo.

Infatti dall’apertura fino alla chiusura dei seggi elettorali, ogni utente non verrà accolto dalla solita galleria di video a luci rosse, ma da una landing page che gli ricorderà di compiere il proprio dovere civico prima di “distrarsi”.

“Circa il 43% degli aventi diritto al voto, pari a 100 milioni di persone, non ha votato alle elezioni presidenziali del 2016. Vogliamo incoraggiare le persone a fare il loro dovere civico”.

A dirlo è Corey Price, numero due del portale a luci rosse che ogni giorno viene visitato da 130 milioni di persone. (fonte Startupitalia.eu)