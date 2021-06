Eni e Agi presentano ENews, notizie e approfondimenti 24 ore al giorno per chi noleggia un’auto con Enjoy (foto Ansa9

Enjoy, il servizio di car sharing realizzato da Eni, e l’Agenzia giornalistica Italia (Agi), punto di riferimento dell’editoria da oltre 70 anni, lanciano ENews, il notiziario esclusivo firmato Agi, riservato a chi utilizza l’app Enjoy.

ENews, Enjoy e Agi per un servizio di news gratuito

Da oggi i clienti Enjoy saranno aggiornati con un servizio di news gratuito, in tempo reale e personalizzabile. Un sistema di notifiche consentirà di ricevere direttamente sul proprio smartphone gli aggiornamenti.

L’integrazione nell’app Enjoy della nuova piattaforma digitale Agi trasforma le applicazioni degli smartphone in un canale di notizie e approfondimenti per le aziende che vogliono dare ai propri clienti servizi di valore (video, foto, audio) trasmessi 24 ore al giorno, 7 giorni su 7.

ENews garantirà ai clienti Enjoy un’informazione mobile e autorevole. Per entrare nel mondo di ENews è sufficiente scaricare o aggiornare l’app Enjoy e accedere con le proprie credenziali: l’area contenuti è disponibile tramite un’apposita voce di menu e un news ticker – sezione in cui scorrono le breaking news – sarà sempre live nella home dell’app.

Al primo utilizzo, una breve guida consentirà ad ogni utente di impostare le proprie preferenze, relative agli argomenti e alla frequenza degli aggiornamenti desiderati, con la possibilità di modificarle in ogni momento.

Non sarà possibile accedere alle news mentre il noleggio è in corso

Nell’offrire questo nuovo servizio, Enjoy e Agi riservano una particolare attenzione al tema della sicurezza stradale: per questo motivo, non sarà possibile accedere alle news mentre il servizio di noleggio è in corso.

“Enjoy è lieta di poter arricchire la proposta per i propri clienti con ENews: un’offerta di informazione di qualità, garantita dall’autorevolezza di Agi, disponibile in modo esclusivo, gratuito e personalizzabile per quanti utilizzano l’app Enjoy” ha commentato Mario Ferro, Responsabile Marketing e Servizi Rete di Eni.

“Crediamo molto nella partnership con Agi: la sinergia con Enjoy, che ha portato alla creazione di ENews, è solo il primo passo di una più ampia collaborazione che contribuirà a dare ulteriore valore alle app della galassia Eni. L’offerta di servizi digitali si aggiunge, in piena coerenza con la nostra strategia di riposizionamento che accompagna la transizione energetica, all’offerta di servizi che abbiamo implementato e mettiamo a disposizione dei nostri clienti, sia su supporto digitale che fisicamente nelle nostre Eni Live Station.”

“La nuova piattaforma è stata progettata per permettere alle aziende, per la prima volta grazie ad Agi, di offrire ai clienti anche un’esperienza informativa unica, attraverso il flusso costante, in tempo reale, dei lanci delle notizie che contano nel panorama nazionale e internazionale” ha affermato Giuseppe Macchia, Amministratore Delegato di Agi.

“Agi è orgogliosa di affiancare con le proprie competenze un’eccellenza italiana come Enjoy, garantendo valore attraverso l’estensione dell’uso dell’applicazione a momenti ulteriori e diversi rispetto a quelli tipici del servizio di noleggio. Agi lo rende possibile con una tecnologia integrata. Grazie alla nuova piattaforma, possiamo dare un contributo importante alle aziende, offrendo nuovi servizi, proseguendo nella strategia verso un modello che coniuga il classico mestiere del giornalismo con gli strumenti di un’impresa ad alta densità tecnologica”.

Che cos’è Enjoy

Enjoy è il servizio di vehicle sharing di Eni. Lanciato a Milano il nel dicembre 2013, è oggi attivo nelle città di Milano, Roma, Torino, Firenze e Bologna. Dall’apertura del servizio sono stati effettuati oltre 25 milioni di noleggi. Gli iscritti totali al servizio sono oltre 1 milione. Ad oggi, la flotta Enjoy in Italia è composta da 2.550 Fiat 500 e 100 Fiat Doblò.

Agi Agenzia Italia è una delle principali news company italiane. Dal 1950 affianca il mondo editoriale, istituzionale, industriale ed economico del paese. Con una capacità unica di essere dentro le notizie, di cogliere i fatti in diretta con obiettività e di trasmetterli in tempo reale in modo semplice e capillare.