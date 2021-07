Eni Live Station: nuova campagna social con Khaby Lame, Alessandro Borghese, L’Imbruttita

Eni Live Station, la nuova campagna social con famosi influencer. Tra cui Khaby Lame e Alessandro Borghese.

Eni Live Station, nuova campagna social con famosi influencer

“Eni Live Station, puoi farci anche rifornimento”. Così recita la campagna TV, radio, stampa e digital con cui Eni ha deciso di raccontare l’evoluzione delle stazioni di servizio in centri dedicati alla mobilità, alle persone e alla vettura. Luoghi in cui pagare bollettini, ritirare pacchi, fare la spesa all’Eni Cafè Emporium e, attraverso l’App Enilive, trasformare i servizi in premi.

Il racconto della transizione energetica passa anche attraverso nuovi modi di comunicare, compresi quelli più smart. Per questo Eni sta sviluppando un’attività di influencer marketing con Khaby Lame, Alessandro Borghese e L’Imbruttita.

I tre creator sono stati ingaggiati per raccontare il nuovo modo di vivere la mobilità e invitati a giocare con la nuova App Eni Live. Così, mentre l’Imbruttita (@MilaneseImbruttito: 615 mila follower) prepara con ironia frizzante le vacanze con tappa all’Eni Live Station, Chef Borghese (@Borgheale: 1,9 milioni) fa un’ispezione da Eni Cafè per scoprire tutti i nuovi servizi.

Infine Khaby Lame che, con i suoi 95 milioni su Tik Tok e 31 milioni di fan su Instagram (@Khaby00), è diventato il secondo profilo più seguito al mondo e, senza dire una parola, mostra quanto sia semplice fare tutto anche tramite l’App Eni Live.

Eni, transizione energetica anche attraverso le stazioni di servizio

La transizione energetica di Eni passa anche dalle stazioni di servizio. Per contribuire concretamente agli obiettivi di mobilità sostenibile, le stazioni di Eni si stanno trasformando in “mobility point” con servizi dedicati alla mobilità, alla persona e alla vettura, grazie anche alla nuova App Eni Live.

Tanti nuovi servizi, e altri che verranno attivati nei prossimi mesi, per offrire ai clienti l’opportunità di utilizzare al meglio la sosta per fare rifornimento: in 2.800 stazioni Eni è attivo il servizio di pagamento dei bollettini cartacei PagoPA, con il quale è possibile pagare tasse, bolli e qualsiasi altro tipo di versamento alle Pubbliche Amministrazioni centrali e locali, che si aggiunge a quello per il pagamento dei bollettini postali premarcati.

Sul sito Enistation è possibile verificare le stazioni che ospitano questo servizio come anche i tanti altri che sono già disponibili: dai più noti Enicafé, presenti in oltre 600 punti vendita, agli Emporium, i negozi di prossimità dove si può effettuare una spesa veloce, comoda e sicura con prodotti alimentari di qualità, al servizio ritiro pacchi in oltre 800 punti vendita e ancora ai Telepass Point, dove è possibile richiedere, ritirare o sostituire il dispositivo Telepass, oltre ovviamente al servizio di mobilità in car sharing Enjoy disponibile a Milano, Roma, Torino, Firenze e Bologna.