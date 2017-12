ROMA – “L’hanno spacciata come loro esclusiva ma sono tutte balle”. Fabrizio Frizzi è furioso con il settimanale Grand Hotel, che aveva rilanciato alcune dichiarazioni rilasciate dal conduttore, spacciandole per un’intervista.

Su Twitter Frizzi ci tiene a far sapere che “senza mancare di rispetto a nessuno, ma per ovvi motivi in questo periodo non ho fatto interviste… “. E aggiunge: “Chi spaccia un’intervista esclusiva, come Grand Hotel, ha usato fantasia e poca correttezza”.

Grand Hotel, tramite l’account Facebook, aveva pubblicizzato la presunta intervista a Frizzi intitolandola “il ritorno dopo il dramma”.

Intanto c’è grande attesa per il ritorno del conduttore in tv. L’appuntamento è per oggi, venerdì 15 dicembre a L’Eredità, il gameshow di RaiUno condotto da Frizzi prima del malore. Insieme a Carlo Conti, che ha preso il suo posto dopo i problemi di salute, Frizzi tornerà al timone dello storico telequiz.

I due si alterneranno in una vera e propria staffetta nei prossimi mesi, proponendo al pubblico di Rai1 un ulteriore elemento di curiosità e di attenzione su un telequiz leader da anni della fascia preserale, con un ascolto medio in questa stagione del 22.84% e con oltre 4 milioni di telespettatori ogni sera.