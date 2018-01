ROMA – La mossa di Facebook non è stata indolore per Mark Zuckerberg. L’ultimo cambio dell’algoritmo infatti gli è costato una perdita da 3,3 miliardi di dollari in Borsa. Subito dopo aver annunciato che d’ora in poi l’algoritmo darà precedenza ad amici e familiari nella bacheca delle notizie, penalizzando i contenuti di inserzionisti non a pagamento, il titolo di Facebook in Borsa è crollato insieme alla fiducia degli investitori.

Greta Sclaunich sul Corriere della Sera scrive che il cambio di algoritmo di Facebook per il suo News Feed ha fatto registrare venerdì una discesa del 4,4% in borsa del suo titolo: