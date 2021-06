Facebook down venerdì 11 giugno 2021: intorno all’ora di pranzo il social network di Mark Zuckerberg ha smesso di funzionare. Ma ora si è tornati alla normalità.

Ultimo aggiornamento ore 13.38

Si sono verificati problemi sia da browser che da smartphone e diversi utenti hanno lamentato difficoltà nel caricamento della bacheca. Per chi provava ad accedere da app è apparsa la seguente scritta: “Si è verificato un errore imprevisto”.

Problemi anche per Whatsapp e Instagram, entrambi di proprietà di Facebook.

Sul sito di Downdetector si è registrato un picco di segnalazioni tra le ore 12 e le 13 di venerdì 11 giugno. Al momento non sono note le cause del problema né risultano spiegazioni da parte della piattaforma.

Facebook down: problema risolto

La maggior parte dei problemi sembrano essersi risolti intorno alle 13, anche le segnalazioni degli utenti hanno smesso di arrivare.

Non è la prima volta che si verificano disservizi sui social di Zuckerberg. L’allerta, come spesso accade, è immediata dal momento che Facebook e le app di messaggistica sono ormai parte integrante della vita di tutti i giorni, tanto nel privato come in ambito professionale, per aziende, enti e organizzazioni.