Facebook down per le pagine fan e aziendali: cosa è successo

ROMA – Facebook down la sera di martedì 11 giugno per le pagine fan e azienda. Per circa un’ora gli utenti hanno segnalato l’impossibilità di pubblicare e programmare post sulle pagine aziendali e fan, ma non è chiaro quale sia stato il motivo del blocco del social network.

Le segnalazioni sono arrivate a partire dalle 20 di martedì e molti utenti su Twitter hanno chiesto cosa stesse accadendo. Un utente ha scritto: “Che succede alle pagine #Facebook? Perché non fa pubblicare post ma solo inserzioni?”.

Un altro invece ha scritto: “#Facebookdown Non c’è possibilità di pubblicare contenuti sulle pagine #Facebook. Non sono il solo, vero?”. Il problema non ha interessato solo l’Italia, ma anche diverse zone nel mondo. Nessun disservizio invece per le pagine profilo.