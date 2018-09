ROMA – Facebook down. Per un’ora e mezza un problema ai server non ha consentito a molti utenti di tutto il mondo di accedere e scrivere post su Facebook. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Qualche difficoltà è stata riscontrata anche con l’utilizzo di Whatsapp e Instagram.

La società guidata da Mark Zuckerberg ha poi fatto sapere di aver risolto il problema rapidamente e che sta indagando sulle possibili cause. I funzionari dei social network hanno parlato di “problema di rete”.

Facebook è stato colpito da un’interruzione globale, quando in Italia era notte, con utenti che non riuscivano a connettersi o pubblicare contenuti. I primi problemi tecnici si sarebbero manifestati intorno alle 23 italiane su downdetector.com, sito specializzato nel follow-up dei guasti dei servizi online. Le interruzioni hanno colpito soprattutto il Nord America e l’Europa. Gli utenti si sono anche rivolti a Twitter per segnalare le difficoltà di connessione ed esprimere la loro frustrazione. Il ritorno alla normalità è arrivato dopo meno di 90 minuti dall’insorgere dell’errore.

Un portavoce dell’azienda ha dichiarato: “Un problema di rete ha impedito ad alcuni utenti di accedere a molti dei nostri servizi e pubblicare contenuti. Abbiamo rapidamente identificato il problema e iniziato a ripristinare l’accesso, il problema è stato praticamente risolto per tutti”, ha quindi concluso, scusandosi per l’inconveniente.