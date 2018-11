ROMA – Problemi ai due social di Mark Zuckerberg nella giornata di martedì 20 novembre. Migliaia di utenti hanno infatti difficoltà a vedere gli aggiornamenti del Feed oppure addirittura segnalano il blackout totale su Facebook e su Instagram dall’ora di pranzo.

Due ore di malfunzionamenti che hanno colpito soprattutto il Nord Europa — la zona di Londra in particolare per la piattaforma fotografica, la Francia e l’Olanda Facebook — ma le difficoltà sono state riscontrate anche in Italia. Più che altro nelle grandi città: Milano, Firenze, Roma. Dall’altra parte dell’Atlantico, malfunzionamenti sulla costa Est.

Secondo il sito downdetector Instagram ha registrato problemi in molte capitali europee, come Londra, Amsterdam e Berlino, ma anche a Kiev, in Ucraina e a Mosca, in Russia.