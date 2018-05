NEW YORK – Jan Koum, il fondatore di WhatsApp, conferma in un post su Facebook il suo addio alla società. ”E’ il momento per me di andare avanti” scrive. ”Mi prenderò del tempo per godermi quello che c’è al di là della tecnologia” aggiunge.

”Mi mancherà lavorare gomito a gomito con te” commenta Mark Zuckerberg, l’amministratore delegato di Facebook, a cui fa capo WhatsApp. ”Ti ringrazio per tutto quello che mi hai insegnato, incluso il criptaggio” aggiunge Zuckerberg.

App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui

Ladyblitz – Apps on Google Play

Secondo indiscrezioni Koum lascia in seguito a uno scontro con Facebook sulla strategia per WhatsApp e in seguito ai suoi tentativi di indebolire il criptaggio sui dati.